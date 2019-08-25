Рецепт дня: капкейки "Брауни"

Такие кексы уже давно стали безусловным фаворитом детских именин, всяческих семейных праздников (дней рождения, свадеб) и просто веселых вечеринок.

Капкейки легко дадут фору традиционным праздничным тортам по быстроте и легкости приготовления, плюс за счет бумажных стаканчиков капкейки удобно есть и разрезать их не нужно. Также можно бесконечно варьировать и дополнять капкейки различными начинками, кремами и посыпками, в зависимости от набора продуктов в Вашем холодильнике, а такой восхитительно-аппетитный внешний вид этих мини-тортиков подчеркнет праздничную атмосферу и добавит очарования абсолютно любой вечеринке и семейным посиделкам.

Ингредиенты

Масло сливочное - 180 г

Шоколад - 100 г

Сахар - 200 г

Яйцо - 4 шт.

Мука - 100 г

Какао - 40 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Приготовление

Сливочное масло растопить с шоколадом на водяной бане, немного остудить и слегка взбить миксером. Добавить сахар и опять хорошо взбить.

Далее по одному добавляем яйца и после каждого взбиваем массу в течение минуты.

В отдельную емкость просеиваем муку, какао и разрыхлитель.

Объединяем сухие и жидкие ингредиенты и вымешиваем тесто до однородности.

Раскладываем тесто по формочкам (количество теста рассчитано где-то на 12-14 кексиков). Выпекаем шоколадные кексики в разогретой до 180 градусах духовке около 20 минут.

Приятного чаепития!