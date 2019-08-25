Рецепт дня: капкейки "Брауни"

Капкейки легко дадут фору традиционным праздничным тортам по быстроте и легкости приготовления, плюс за счет бумажных стаканчиков капкейки удобно есть и разрезать их не нужно. Также можно бесконечно варьировать и дополнять капкейки различными начинками, кремами и посыпками, в зависимости от набора продуктов в Вашем холодильнике, а такой восхитительно-аппетитный внешний вид этих мини-тортиков подчеркнет праздничную атмосферу и добавит очарования абсолютно любой вечеринке и семейным посиделкам.
Ингредиенты
Приготовление
Сливочное масло растопить с шоколадом на водяной бане, немного остудить и слегка взбить миксером. Добавить сахар и опять хорошо взбить.
Далее по одному добавляем яйца и после каждого взбиваем массу в течение минуты.
В отдельную емкость просеиваем муку, какао и разрыхлитель.
Объединяем сухие и жидкие ингредиенты и вымешиваем тесто до однородности.
Раскладываем тесто по формочкам (количество теста рассчитано где-то на 12-14 кексиков). Выпекаем шоколадные кексики в разогретой до 180 градусах духовке около 20 минут.
Приятного чаепития!