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Рецепт дня: капкейки "Брауни"

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Рецепт дня: капкейки "Брауни"
07:51 Сегодня Телеграф

Такие кексы уже давно стали безусловным фаворитом детских именин, всяческих семейных праздников (дней рождения, свадеб) и просто веселых вечеринок.

Капкейки легко дадут фору традиционным праздничным тортам по быстроте и легкости приготовления, плюс за счет бумажных стаканчиков капкейки удобно есть и разрезать их не нужно. Также можно бесконечно варьировать и дополнять капкейки различными начинками, кремами и посыпками, в зависимости от набора продуктов в Вашем холодильнике, а такой восхитительно-аппетитный внешний вид этих мини-тортиков подчеркнет праздничную атмосферу и добавит очарования абсолютно любой вечеринке и семейным посиделкам.

Ингредиенты

  • Масло сливочное - 180 г
  • Шоколад - 100 г
  • Сахар - 200 г
  • Яйцо - 4 шт.
  • Мука - 100 г
  • Какао - 40 г
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.

Приготовление

Сливочное масло растопить с шоколадом на водяной бане, немного остудить и слегка взбить миксером. Добавить сахар и опять хорошо взбить.

Рецепт дня: сырники с изюмом

Далее по одному добавляем яйца и после каждого взбиваем массу в течение минуты.

Рецепт дня: абрикосовый пирог

В отдельную емкость просеиваем муку, какао и разрыхлитель.

Объединяем сухие и жидкие ингредиенты и вымешиваем тесто до однородности.

Рецепт дня: сливовый пирог

Раскладываем тесто по формочкам (количество теста рассчитано где-то на 12-14 кексиков). Выпекаем шоколадные кексики в разогретой до 180 градусах духовке около 20 минут.

Приятного чаепития!

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