Рецепт дня: кукурузные оладьи с сыром

Набор пряных специй делают аромат кукурузно-сырных оладий значительно ярче, а вкус интереснее. Кукурузные оладьи с сыром хорошо держат форму при жарке, не распадаются и одинаково вкусны как в горячем, так и в остывшем виде.
Ингредиенты
Приготовление
1 Зерна кукурузы пересыпьте в большую миску.
2 Добавьте к кукурузе молотую паприку, куркуму, сушеный чеснок, имбирь, соль и черный молотый перец.
3 Зелень (я использовала зеленый лук, укроп и петрушку, но также отлично подойдет любая другая зелень по вашему вкусу) промойте, обсушите и измельчите.
4 Добавьте зелень к кукурузе.
5 В смесь кукурузы, специй и зелени выжмите сок дольки лимона и перемешайте.
6 Затем разбейте яйцо и снова перемешайте.
7 Твердый сыр натрите на крупной или мелкой терке и добавьте в кукурузную смесь. Перемешайте.
8 Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Влейте молоко.
9 Тщательно перемешайте кукурузно-сырную массу.
10 В сковороде разогрейте подсолнечное масло. Столовой ложкой выложите кукурузную массу в масло в виде небольших плоских лепешек.
11 Жарьте кукурузные оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.
Таким образом поджарьте все оладьи. У меня получилось 7 штук.
Кукурузные оладьи с сыром готовы. Подавайте их к столу в горячем, теплом или уже остывшем виде - они вкусны в любом из вариантов.
Приятного аппетита!