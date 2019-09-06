Рецепт дня: кукурузные оладьи с сыром

Оригинальные оладьи из консервированной кукурузы с сыром и зеленью - отличный вариант для перекуса!

Набор пряных специй делают аромат кукурузно-сырных оладий значительно ярче, а вкус интереснее. Кукурузные оладьи с сыром хорошо держат форму при жарке, не распадаются и одинаково вкусны как в горячем, так и в остывшем виде.

Ингредиенты

Кукуруза консервированная - 200 г

Сыр твердый - 40 г

Яйцо - 1 шт.

Молоко - 2 ст. ложки

Зелень свежая (лук, укроп и петрушка) - 20 г

Сок лимона - 0,5 ст. ложки

Мука - 2 ст. ложки

Разрыхлитель - 0,5 ч. ложки

Масло подсолнечное - 40 мл

Куркума молотая - 0,25 ч. ложки

Паприка молотая - 0,5 ч. ложки

Чеснок сушеный - 0,25 ч. ложки

Имбирь молотый - 2 щепотки

Соль - 0,25 ч. ложки

Перец черный молотый - 2 щепотки

Приготовление

1 Зерна кукурузы пересыпьте в большую миску.

2 Добавьте к кукурузе молотую паприку, куркуму, сушеный чеснок, имбирь, соль и черный молотый перец.

3 Зелень (я использовала зеленый лук, укроп и петрушку, но также отлично подойдет любая другая зелень по вашему вкусу) промойте, обсушите и измельчите.

4 Добавьте зелень к кукурузе.

5 В смесь кукурузы, специй и зелени выжмите сок дольки лимона и перемешайте.

6 Затем разбейте яйцо и снова перемешайте.

7 Твердый сыр натрите на крупной или мелкой терке и добавьте в кукурузную смесь. Перемешайте.

8 Всыпьте пшеничную муку и разрыхлитель. Влейте молоко.

9 Тщательно перемешайте кукурузно-сырную массу.

10 В сковороде разогрейте подсолнечное масло. Столовой ложкой выложите кукурузную массу в масло в виде небольших плоских лепешек.

11 Жарьте кукурузные оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки.

Таким образом поджарьте все оладьи. У меня получилось 7 штук.

Кукурузные оладьи с сыром готовы. Подавайте их к столу в горячем, теплом или уже остывшем виде - они вкусны в любом из вариантов.

Приятного аппетита!