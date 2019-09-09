Рецепт дня: запеканка из кабачков, с курицей и сыром

Если вы любите сезонные запеканки, то этот рецепт точно для вас.

Запеканка из кабачков с курицей и сыром может быть отличным самостоятельным блюдом или закуской, а вот горячей или холодной - решать только вам.

Ингредиенты

Кабачки - 2-3 шт.

Филе куриное - 250 г

Лук репчатый - 1 шт.

Яйцо куриное - 1 шт.

Сыр твердый - 50 г

Сметана - 2-3 ст. л.

Масло растительное - 1 ст. л.

Горчица сладкая - 1 ч. л.

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

Подготовьте необходимые продукты для кабачковой запеканки с мясом и сыром. Куриное филе и овощи помойте под проточной водой, обсушите. Сыр натрите на крупной терке.

Как приготовить запеканку из кабачков с курицей и сыром:

Куриное филе нарежьте мелким кубиком, добавьте сметану, горчицу, соль и перец по вкусу. Перемешайте и оставьте филе мариноваться на несколько минут

Кабачки натрите на крупной терке, обязательно нужно отжать лишнюю воду, ее в молодых кабачках очень уж много.

На разогретой сковороде в растительном масле обжарьте нарезанный мелко лук.

В удобной посуде смешайте кабачки, замаринованное куриное филе, лук, натертый сыр и яйцо.

Посолите фарш, поперчите по вкусу, перемешайте.

Выложите фарш в смазанную растительным маслом форму. Выпекайте запеканку при 190 градусах минут 40-50, зависит от сочности кабачков. Верх запеканки должен зарумяниться.

Подавайте готовую запеканку из кабачков с курицей и сыром горячей или холодной - она вкусная, сочная и малокалорийная, просто объедение.

Приятного аппетита!!!