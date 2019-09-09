Рецепт дня: запеканка из кабачков, с курицей и сыром

Запеканка из кабачков с курицей и сыром может быть отличным самостоятельным блюдом или закуской, а вот горячей или холодной - решать только вам.
Ингредиенты
Приготовление
Подготовьте необходимые продукты для кабачковой запеканки с мясом и сыром. Куриное филе и овощи помойте под проточной водой, обсушите. Сыр натрите на крупной терке.
Как приготовить запеканку из кабачков с курицей и сыром:
Куриное филе нарежьте мелким кубиком, добавьте сметану, горчицу, соль и перец по вкусу. Перемешайте и оставьте филе мариноваться на несколько минут
Кабачки натрите на крупной терке, обязательно нужно отжать лишнюю воду, ее в молодых кабачках очень уж много.
На разогретой сковороде в растительном масле обжарьте нарезанный мелко лук.
В удобной посуде смешайте кабачки, замаринованное куриное филе, лук, натертый сыр и яйцо.
Посолите фарш, поперчите по вкусу, перемешайте.
Выложите фарш в смазанную растительным маслом форму. Выпекайте запеканку при 190 градусах минут 40-50, зависит от сочности кабачков. Верх запеканки должен зарумяниться.
Подавайте готовую запеканку из кабачков с курицей и сыром горячей или холодной - она вкусная, сочная и малокалорийная, просто объедение.
Приятного аппетита!!!