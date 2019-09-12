Скачать
Четверг, 12.09.2019
Главные события 11 сентября: заседание Рады, Разумков и Кокс, Зеленский получил верительные грамоты
Главные события 11 сентября: заседание Рады, Разумков и Кокс, Зеленский получил верительные грамоты
Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
Порошенко поговорил с Тейлором о роспуске ЦИК
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
"Может стать ужасом": Спонг - о перспективах Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра
Приметы и обряды на 12 сентября - День Александра

Рецепт дня: грибы, тушенные с болгарским перцем, в томате

Смотрите фото (9)
Рецепт дня: грибы, тушенные с болгарским перцем, в томате
07:32 Сегодня Телеграф

Простое и вкусное блюдо вегетарианской кухни – тушеные с овощами грибы, может стать отличной альтернативой или дополнением мясных блюд.

Очень много блюд можно приготовить из грибов, например, аппетитный и вкусный грибной гуляш, в котором хорошо сочетаются грибы, сладкий перец и другие компоненты. Отличный гарнир к такому блюду - картофельное пюре.

Ингредиенты

  • Грибы (шампиньоны) - 400 г
  • Лук репчатый - 110 г
  • Перец болгарский - 270 г
  • Чеснок 1-2 зубчика
  • Мука - 20 г
  • Томатная паста - 60 г
  • Масло растительное - 30-45 мл (2-3 ст. л.)
  • Петрушка - 10 г
  • Орегано - 0,3-0,5 ч. ложки
  • Соль - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Грибы моем и разрезаем на 4-6 частей.

2 Лук нарезаем четвертькольцами. Очищенный от семян перец нарезаем квадратами или полосками. Чеснок измельчаем ножом.

3 Лук и чеснок обжариваем на 1 ст. ложке растительного масла 2-3 минуты до прозрачности.

4 В сковороду с луком и чесноком выкладываем болгарский перец.

5 Обжариваем, помешивая, около 5 минут (до готовности перца).

6 На сковороду с овощами добавляем 1-2 ст. ложки растительного масла, затем выкладываем грибы.

7 Обжариваем, помешивая, 7-10 минут до золотистого оттенка.

8 Затем кладем томатную пасту и орегано.

9 Все перемешиваем и обжариваем полминуты. После чего добавляем муку.

10 Перемешиваем все с мукой.

11 Затем в сковороду добавляем 350 мл воды.

12 Постоянно помешивая, доводим до кипения. По вкусу добавляем соль, черный молотый перец и кипятим 1-2 минуты до загустения.

13 Петрушку измельчаем и добавляем в гуляш.

14 Перемешиваем гуляш с петрушкой, сковороду убираем с огня, накрываем крышкой и оставляем постоять 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Шампиньоны, Рецепт дня, Вкусные рецепты, Грибы тушенные с болгарским перцем в томате, Тушеные грибы, Блюда с шампиньонами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 12 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Разумков с Коксом обсудили реформирование ВР
03 Седые волосы: причины появления ранней седины
04 Стали известны все пары 1/2 финала ЧМ-2019 по баскетболу (Видео)
05 Панацея от всех болезней или смертельный яд: кому нельзя имбирь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
Трамп рассказал, что лично видел теракт 9/11
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
Лето не отпускает: погода на завтра, 12 сентября
США продадут Польше F-35: сделка согласована
США продадут Польше F-35: сделка согласована
Рецепт дня: грибы, тушенные с болгарским перцем, в томате
Рецепт дня: грибы, тушенные с болгарским перцем, в томате
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь