Рецепт дня: грибы, тушенные с болгарским перцем, в томате

Простое и вкусное блюдо вегетарианской кухни – тушеные с овощами грибы, может стать отличной альтернативой или дополнением мясных блюд.

Очень много блюд можно приготовить из грибов, например, аппетитный и вкусный грибной гуляш, в котором хорошо сочетаются грибы, сладкий перец и другие компоненты. Отличный гарнир к такому блюду - картофельное пюре.

Ингредиенты

Грибы (шампиньоны) - 400 г

Лук репчатый - 110 г

Перец болгарский - 270 г

Чеснок 1-2 зубчика

Мука - 20 г

Томатная паста - 60 г

Масло растительное - 30-45 мл (2-3 ст. л.)

Петрушка - 10 г

Орегано - 0,3-0,5 ч. ложки

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Грибы моем и разрезаем на 4-6 частей.

2 Лук нарезаем четвертькольцами. Очищенный от семян перец нарезаем квадратами или полосками. Чеснок измельчаем ножом.

3 Лук и чеснок обжариваем на 1 ст. ложке растительного масла 2-3 минуты до прозрачности.

4 В сковороду с луком и чесноком выкладываем болгарский перец.

5 Обжариваем, помешивая, около 5 минут (до готовности перца).

6 На сковороду с овощами добавляем 1-2 ст. ложки растительного масла, затем выкладываем грибы.

7 Обжариваем, помешивая, 7-10 минут до золотистого оттенка.

8 Затем кладем томатную пасту и орегано.

9 Все перемешиваем и обжариваем полминуты. После чего добавляем муку.

10 Перемешиваем все с мукой.

11 Затем в сковороду добавляем 350 мл воды.

12 Постоянно помешивая, доводим до кипения. По вкусу добавляем соль, черный молотый перец и кипятим 1-2 минуты до загустения.

13 Петрушку измельчаем и добавляем в гуляш.

14 Перемешиваем гуляш с петрушкой, сковороду убираем с огня, накрываем крышкой и оставляем постоять 10-15 минут.

Приятного аппетита!