Рецепт дня: грибы, тушенные с болгарским перцем, в томате

Очень много блюд можно приготовить из грибов, например, аппетитный и вкусный грибной гуляш, в котором хорошо сочетаются грибы, сладкий перец и другие компоненты. Отличный гарнир к такому блюду - картофельное пюре.
Ингредиенты
Приготовление
1 Грибы моем и разрезаем на 4-6 частей.
2 Лук нарезаем четвертькольцами. Очищенный от семян перец нарезаем квадратами или полосками. Чеснок измельчаем ножом.
3 Лук и чеснок обжариваем на 1 ст. ложке растительного масла 2-3 минуты до прозрачности.
4 В сковороду с луком и чесноком выкладываем болгарский перец.
5 Обжариваем, помешивая, около 5 минут (до готовности перца).
6 На сковороду с овощами добавляем 1-2 ст. ложки растительного масла, затем выкладываем грибы.
7 Обжариваем, помешивая, 7-10 минут до золотистого оттенка.
8 Затем кладем томатную пасту и орегано.
9 Все перемешиваем и обжариваем полминуты. После чего добавляем муку.
10 Перемешиваем все с мукой.
11 Затем в сковороду добавляем 350 мл воды.
12 Постоянно помешивая, доводим до кипения. По вкусу добавляем соль, черный молотый перец и кипятим 1-2 минуты до загустения.
13 Петрушку измельчаем и добавляем в гуляш.
14 Перемешиваем гуляш с петрушкой, сковороду убираем с огня, накрываем крышкой и оставляем постоять 10-15 минут.
Приятного аппетита!