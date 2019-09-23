Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью

Не только в пост можно приготовить эти вкусные постные щи с грибами и фасолью, организму иногда необходимо устраивать разгрузочные дни от наваристых мясных бульонов.
Ингредиенты:
Приготовление
1. Подготавливаем продукты, необходимые для приготовления постных щей с грибами и фасолью.
С консервированной фасоли сливаем жидкость.
2. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Картофель очищаем от кожуры, вымываем, нарезаем кубиками и отправляем его в кипящую воду. Варим картофель 10 минут.
3. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками.
Морковь очищаем и нарезаем полукружиями.
4. Выкладываем нарезанные лук с морковью в разогретую с растительным маслом сковороду и пассеруем на маленьком огне до мягкости, минут 7-10.
5. Шампиньоны нарезаем ломтиками.
6. Когда картофель будет почти готов, отправляем к нему в кастрюлю консервированную фасоль, поджарку из лука с морковью и шампиньоны. Варим 5 минут.
7. Молодую капусту мелко шинкуем.
Зелень мелко нарезаем.
Отправляем капусту и зелень в кастрюлю и варим еще 5 минут. На этом этапе солим и перчим. Добавляем лавровый лист.
8. Слегка поджариваем томатную пасту на сухой сковороде 1-2 минуты.
9. Добавляем томатную пасту в кастрюлю. Варим щи с грибами и фасолью еще 2-3 минуты. Отключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем щи настаиваться 10 минут.
Разливаем постные щи с шампиньонами и фасолью по тарелкам.
Приятного аппетита!