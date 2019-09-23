Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью

Отличный вариант сытного обеда в пост и для вегетарианцев, так как фасоль и грибы вполне восполняют отсутствие мяса.

Не только в пост можно приготовить эти вкусные постные щи с грибами и фасолью, организму иногда необходимо устраивать разгрузочные дни от наваристых мясных бульонов.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная (молодая) - 0,5 кочана

Фасоль консервированная - 300 г

Шампиньоны крупные - 4 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Картофель - 3 шт.

Томатная паста - 70 г

Лавровый лист - 1 шт.

Масло растительное - 1 ст. ложка

Перец черный молотый - 1 щепотка

Соль - по вкусу

Зелень петрушки - 2-3 веточки

Зелень укропа - 2-3 веточки

Вода - 2,5 л

Приготовление

1. Подготавливаем продукты, необходимые для приготовления постных щей с грибами и фасолью.

С консервированной фасоли сливаем жидкость.

2. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Картофель очищаем от кожуры, вымываем, нарезаем кубиками и отправляем его в кипящую воду. Варим картофель 10 минут.

3. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками.

Морковь очищаем и нарезаем полукружиями.

4. Выкладываем нарезанные лук с морковью в разогретую с растительным маслом сковороду и пассеруем на маленьком огне до мягкости, минут 7-10.

5. Шампиньоны нарезаем ломтиками.

6. Когда картофель будет почти готов, отправляем к нему в кастрюлю консервированную фасоль, поджарку из лука с морковью и шампиньоны. Варим 5 минут.

7. Молодую капусту мелко шинкуем.

Зелень мелко нарезаем.

Отправляем капусту и зелень в кастрюлю и варим еще 5 минут. На этом этапе солим и перчим. Добавляем лавровый лист.

8. Слегка поджариваем томатную пасту на сухой сковороде 1-2 минуты.

9. Добавляем томатную пасту в кастрюлю. Варим щи с грибами и фасолью еще 2-3 минуты. Отключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем щи настаиваться 10 минут.

Разливаем постные щи с шампиньонами и фасолью по тарелкам.

Приятного аппетита!