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Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью
Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью

Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью

Рецепт дня: постные щи с шампиньонами и фасолью
02:58 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Отличный вариант сытного обеда в пост и для вегетарианцев, так как фасоль и грибы вполне восполняют отсутствие мяса.

Не только в пост можно приготовить эти вкусные постные щи с грибами и фасолью, организму иногда необходимо устраивать разгрузочные дни от наваристых мясных бульонов.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная (молодая) - 0,5 кочана
  • Фасоль консервированная - 300 г
  • Шампиньоны крупные - 4 шт.
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Картофель - 3 шт.
  • Томатная паста - 70 г
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Масло растительное - 1 ст. ложка
  • Перец черный молотый - 1 щепотка
  • Соль - по вкусу
  • Зелень петрушки - 2-3 веточки
  • Зелень укропа - 2-3 веточки
  • Вода - 2,5 л

Приготовление

1. Подготавливаем продукты, необходимые для приготовления постных щей с грибами и фасолью.

С консервированной фасоли сливаем жидкость.

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2. Ставим кастрюлю с водой на огонь. Картофель очищаем от кожуры, вымываем, нарезаем кубиками и отправляем его в кипящую воду. Варим картофель 10 минут.

3. Лук очищаем и нарезаем мелкими кубиками.

Морковь очищаем и нарезаем полукружиями.

4. Выкладываем нарезанные лук с морковью в разогретую с растительным маслом сковороду и пассеруем на маленьком огне до мягкости, минут 7-10.

5. Шампиньоны нарезаем ломтиками.

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6. Когда картофель будет почти готов, отправляем к нему в кастрюлю консервированную фасоль, поджарку из лука с морковью и шампиньоны. Варим 5 минут.

7. Молодую капусту мелко шинкуем.

Зелень мелко нарезаем.

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Отправляем капусту и зелень в кастрюлю и варим еще 5 минут. На этом этапе солим и перчим. Добавляем лавровый лист.

8. Слегка поджариваем томатную пасту на сухой сковороде 1-2 минуты.

9. Добавляем томатную пасту в кастрюлю. Варим щи с грибами и фасолью еще 2-3 минуты. Отключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и оставляем щи настаиваться 10 минут.

Разливаем постные щи с шампиньонами и фасолью по тарелкам.

Приятного аппетита!

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