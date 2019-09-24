Рецепт дня: вкусное тыквенное печенье (Фото)

Печенье вышло на лидирующие позиции среди разной выпечки с тыквой.

Печенье отличное - мягкое внутри, с тоненькой корочкой из подтаявшей в духовке сахарной пудры, ароматное и яркое. Рекомендую всем!

Ингредиенты:

Тыква - 150 г

Вода - 50 мл

Хлопья овсяные - 30 г

Сахар - 40 г

Корица молотая - 0,25 ч. ложки

Масло подсолнечное - 40 мл

Мука - 125 г

Изюм - 1 ст. ложка

Сода - 0,5 ч. ложки

Уксус 9% - 1 ч. ложка

Соль - 1 щепотка

Приготовление

1. Подготовьте продукты для тыквенного печенья.

2. Для печенья нам понадобится тыквенное пюре. если у вас есть готовое пюре, используйте его, если нет - придется приготовить. Для этого тыкву очистите от грубой кожуры и семечек, нарежьте небольшими кубиками.

3. Переложите кусочки тыквы в сотейник или кастрюльку, влейте воду.

4. Готовьте тыкву под крышкой на небольшом огне, пока она не станет мягкой. Затем готовую тыкву пробейте блендером или разомните любым удобным способом. Также тыкву для пюре можно приготовить в микроволновой печи или запечь в духовке.

5. Необходимое для приготовления печенья количество тыквенного пюре (100 г) переложите в миску и остудите.

6. Пока тыквенное пюре остывает, на сухой сковороде просушите овсяные хлопья в течение 5 минут.

7. Затем овсяные хлопья перебейте в блендере в мелкую крошку.

8. В миску с остывшим тыквенным пюре добавьте сахар, изюм, подсолнечное масло, корицу.

9. Также добавьте овсяную муку и погашенную уксусом пищевую соду.

10. Перемешайте ингредиенты.

11. Всыпьте муку и замесите тесто. Оно будет липким, не старайтесь вымесить тесто до состояния гладкого шара. Вместе с этим ложка в тесте будет стоять уверенно.

12. Теперь насыпьте сахарную пудру в какую-нибудь тарелку с бортиком. Смазанными подсолнечным маслом руками формируйте из теста шарики и обваливайте их в сахарной пудре. Всего получится 10 печений.

13. Подготовленные шарики теста выложите на противень, покрытый пергаментом для выпечки.

14. Выпекайте тыквенное печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 20 минут.

15. Тыквенное печенье переложите на тарелку и дайте ему остыть.

Тыквенное печенье готово.

Приятного аппетита!