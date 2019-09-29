Рецепт дня: чечевичный суп с кабачками и помидорами

Готовится этот суп из чечевицы с овощами достаточно быстро и без особых хлопот!
Ингредиенты:
Чечевица красная - 90 г
Кабачок - 150 г
Цукини - 150 г
Помидоры - 130 г
Морковь - 90 г
Лук репчатый - 60 г
Чеснок - 1 зубчик
Масло растительное - 2 ст.ложки
Петрушка свежая - 10 г
Соль - 1/2 ч. ложки
Перец черный молотый - на кончике ножа
Вода - 500 мл
Приготовление
1. Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления чечевичного супа с овощами.
Очистите морковь. Чечевицу промойте и выложите в кастрюлю. Очищенную морковь нарежьте кружочками или полукружочками и добавьте в кастрюлю к чечевице. Залейте чечевицу с морковью водой и доведите до кипения. Снимите пену и варите чечевицу примерно 20-25 минут - она должна стать мягкой. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками.
2. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до полупрозрачности.
3. Кабачок и цуккини очистите от кожуры, нарежьте кубиками и добавьте к луку. Обжаривайте 2-3 минуты. На помидоре сделайте крестообразный надрез. Помидор обдайте кипятком, окуните в холодную воду и очистите от кожицы. Мякоть помидора нарежьте кубиками и добавьте в сковороду к овощам. Чеснок очистите, мелко нарежьте или выдавите через пресс и добавьте в сковороду.
4. Обжаривайте еще 2-3 минуты. Когда чечевица будет готова, добавьте в кастрюлю обжаренные овощи.
5. Доведите содержимое кастрюли до кипения. Петрушку мелко нарежьте и добавьте в суп. Посолите. Перемешайте, выключите огонь.
Подавайте чечевичный суп с кабачками и помидорами к столу в горячем виде.
Приятного аппетита!