Рецепт дня: чечевичный суп с кабачками и помидорами

Легкий чечевичный суп с кабачками и помидорами - это вкусное и сытное блюдо для уютного обеда!

Готовится этот суп из чечевицы с овощами достаточно быстро и без особых хлопот!

Ингредиенты:

Чечевица красная - 90 г

Кабачок - 150 г

Цукини - 150 г

Помидоры - 130 г

Морковь - 90 г

Лук репчатый - 60 г

Чеснок - 1 зубчик

Масло растительное - 2 ст.ложки

Петрушка свежая - 10 г

Соль - 1/2 ч. ложки

Перец черный молотый - на кончике ножа

Вода - 500 мл

Приготовление

1. Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления чечевичного супа с овощами.

Очистите морковь. Чечевицу промойте и выложите в кастрюлю. Очищенную морковь нарежьте кружочками или полукружочками и добавьте в кастрюлю к чечевице. Залейте чечевицу с морковью водой и доведите до кипения. Снимите пену и варите чечевицу примерно 20-25 минут - она должна стать мягкой. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками.

2. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до полупрозрачности.

3. Кабачок и цуккини очистите от кожуры, нарежьте кубиками и добавьте к луку. Обжаривайте 2-3 минуты. На помидоре сделайте крестообразный надрез. Помидор обдайте кипятком, окуните в холодную воду и очистите от кожицы. Мякоть помидора нарежьте кубиками и добавьте в сковороду к овощам. Чеснок очистите, мелко нарежьте или выдавите через пресс и добавьте в сковороду.

4. Обжаривайте еще 2-3 минуты. Когда чечевица будет готова, добавьте в кастрюлю обжаренные овощи.

5. Доведите содержимое кастрюли до кипения. Петрушку мелко нарежьте и добавьте в суп. Посолите. Перемешайте, выключите огонь.

Подавайте чечевичный суп с кабачками и помидорами к столу в горячем виде.

Приятного аппетита!