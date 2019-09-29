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Рецепт дня: чечевичный суп с кабачками и помидорами
Рецепт дня: чечевичный суп с кабачками и помидорами

Рецепт дня: чечевичный суп с кабачками и помидорами

Рецепт дня: чечевичный суп с кабачками и помидорами
03:12 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Легкий чечевичный суп с кабачками и помидорами - это вкусное и сытное блюдо для уютного обеда!

Готовится этот суп из чечевицы с овощами достаточно быстро и без особых хлопот!

Ингредиенты:

  • Чечевица красная - 90 г

  • Кабачок - 150 г

  • Цукини - 150 г

  • Помидоры - 130 г

  • Морковь - 90 г

  • Лук репчатый - 60 г

  • Чеснок - 1 зубчик

  • Масло растительное - 2 ст.ложки

  • Петрушка свежая - 10 г

  • Соль - 1/2 ч. ложки

  • Перец черный молотый - на кончике ножа

  • Вода - 500 мл

Приготовление

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1. Подготовьте необходимые ингредиенты для приготовления чечевичного супа с овощами.

Очистите морковь. Чечевицу промойте и выложите в кастрюлю. Очищенную морковь нарежьте кружочками или полукружочками и добавьте в кастрюлю к чечевице. Залейте чечевицу с морковью водой и доведите до кипения. Снимите пену и варите чечевицу примерно 20-25 минут - она должна стать мягкой. Лук очистите и нарежьте небольшими кубиками.

2. На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до полупрозрачности.

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3. Кабачок и цуккини очистите от кожуры, нарежьте кубиками и добавьте к луку. Обжаривайте 2-3 минуты. На помидоре сделайте крестообразный надрез. Помидор обдайте кипятком, окуните в холодную воду и очистите от кожицы. Мякоть помидора нарежьте кубиками и добавьте в сковороду к овощам. Чеснок очистите, мелко нарежьте или выдавите через пресс и добавьте в сковороду.

4. Обжаривайте еще 2-3 минуты. Когда чечевица будет готова, добавьте в кастрюлю обжаренные овощи.

5. Доведите содержимое кастрюли до кипения. Петрушку мелко нарежьте и добавьте в суп. Посолите. Перемешайте, выключите огонь.

Подавайте чечевичный суп с кабачками и помидорами к столу в горячем виде.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Суп, Блюдо, Приготовление, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Чечевичный суп с кабачками и помидорами.
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