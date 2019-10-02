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Среда, 02.10.2019
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Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом

Рецепт дня: диетическая творожная запеканка с бананом
03:47 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: pixabay.com

Легкий и быстрый рецепт творожной запеканка в духовке

Ингредиенты:

Бананы - 5 штук

Лимонный сок - чуток

Йогурт - 100 мл

Яйцо - 1 штука

Творог нежирный - 200 грамм

Приготовление:

1. Очищаем бананы и нарезаем впродоль тонкими слайсами. 2. Перекладываем полоски в небольшую форму и слегка сбрызнем их лимонным соком, чтобы не потемнели.

3.Тем временем смешаем йогурт, яйцо и творог, взблендерим эту массу, и затем смотрите по консистенции, если масса слишком густая, добавьте пару столовых ложек йогурта. Если хотите более диетическое блюдо, берите обезжиренный творог и йогурт.

4. Заливаем полученной смесью бананы и отправляем форму в хорошо разогретую до 180°С духовку на 25--30 минут.

5. По истечении времени достаем форму, даем запеканке полностью остыть, режем на кусочки и наслаждаемся.

Лучше всего оставить на ночь в холодильнике. На утро же все вкуснее:)

Приятного аппетита! 

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