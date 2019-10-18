Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)

Эти 10 идей для гриля - это то, что вам нужно, чтобы начать планировать свое меню. Эта статья включает в себя различные идеи приготовления на гриле, от гамбургеров до хот-догов и не только. Мы не будем описывать рецепты и предлагаем вам импровизировать. Независимо от того, устраиваете ли вы пикник или просто готовите себе ужин, вы найдете именно то, что вам нужно. Ознакомьтесь с нашими идеями для гриля.
Сосиски.
Наслаждайтесь этим пикантным сосисками Сосиски получают отличный вкус от сочного перца и вкусного маринада.
Золотистый картофель фри.
Приготовьте эти жареные на гриле золотистые картофельные ломтики для простого гарнира. Этот вкусный картофель фри требует всего 15 минут на гриле.
Бургер.
Удивите свою семью и друзей приготовив бургеры на гриле.
Веганский бургер.
Попробуйте что-то новое с этими легкими веганскими бургерами. Это - вкусный вариант для вегетарианцев.
Хот-доги.
Порадуйте свои вкусовые рецепторы этими восхитительными хот-догами. Добавьте хрустящий бекон, который делает эти восхитительные хот-доги фаворитами.
Стейк в ролле.
Испытайте восхитительный вкус с этими сочными барбекю-стейками на гриле. Стейк, овощи и сыр чеддер завернуты во вкусные лепешки.
Фантастическая жареная кукуруза в початках.
Откройте для себя ваш новый любимый рецепт с этой фантастической кукурузой на гриле. Лучшие сливочные, сырные кукурузные початки со свежей петрушкой для идеального завершающего штриха.
Жареные овощи на гриле.
Эти хрустящие овощи гриль с восхитительным ароматом.
Кебаб.
Насладитесь вкусом этих жареных кебабов. Их легко сделать и они очень вкусные.
Креветки с ананасами на шпажках.
Получите вкус моря с этим рецептом креветок с ананасом на шпажках. Эта креветка на гриле включает в себя великолепное сочетание цитрусовых, чесночных и пикантных вкусов.