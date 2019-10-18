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Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)

Смотрите фото (11)
Самые лучшие идеи для вкусных блюд на гриле (Фото)
17:13 Сегодня Телеграф fullpicture.ru Фото: pixabay.com

Осень наступила, и сейчас самое время зажечь гриль.

  • 1

    Эти 10 идей для гриля - это то, что вам нужно, чтобы начать планировать свое меню. Эта статья включает в себя различные идеи приготовления на гриле, от гамбургеров до хот-догов и не только. Мы не будем описывать рецепты и предлагаем вам импровизировать. Независимо от того, устраиваете ли вы пикник или просто готовите себе ужин, вы найдете именно то, что вам нужно. Ознакомьтесь с нашими идеями для гриля.

    Сосиски.

    Наслаждайтесь этим пикантным сосисками Сосиски получают отличный вкус от сочного перца и вкусного маринада.

  • 2

    Золотистый картофель фри.

    Приготовьте эти жареные на гриле золотистые картофельные ломтики для простого гарнира. Этот вкусный картофель фри требует всего 15 минут на гриле.

  • 3

    Бургер.

    Удивите свою семью и друзей приготовив бургеры на гриле.

  • 4

    Веганский бургер.

    Попробуйте что-то новое с этими легкими веганскими бургерами. Это - вкусный вариант для вегетарианцев.

  • 5

    Хот-доги.

    Порадуйте свои вкусовые рецепторы этими восхитительными хот-догами. Добавьте хрустящий бекон, который делает эти восхитительные хот-доги фаворитами.

  • 6

    Стейк в ролле.

    Испытайте восхитительный вкус с этими сочными барбекю-стейками на гриле. Стейк, овощи и сыр чеддер завернуты во вкусные лепешки.

  • 7

    Фантастическая жареная кукуруза в початках.

    Откройте для себя ваш новый любимый рецепт с этой фантастической кукурузой на гриле. Лучшие сливочные, сырные кукурузные початки со свежей петрушкой для идеального завершающего штриха.

  • 8

    Жареные овощи на гриле.

    Эти хрустящие овощи гриль с восхитительным ароматом.

  • 9

    Кебаб.

    Насладитесь вкусом этих жареных кебабов. Их легко сделать и они очень вкусные.

  • 10

    Креветки с ананасами на шпажках.

    Получите вкус моря с этим рецептом креветок с ананасом на шпажках. Эта креветка на гриле включает в себя великолепное сочетание цитрусовых, чесночных и пикантных вкусов.

Рецепт: "Чизбургер" из гренок с яичницей

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Рецепты, Блюдо, Гриль, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Вкусные блюда на гриле.
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