Рецепт дня: нежное песочное кукурузное печенье

Песочное кукурузное печенье получается ароматным, рассыпчатым и очень нежным. Кукурузная крупа придает печенью аппетитный желтоватый оттенок.
Ингредиенты (на 5 порций):
Крупа кукурузная - 80 г (+ 2 ст. ложки для обваливания печенья)
Мука пшеничная - 180 г
Масло сливочное (мягкое) - 150 г
Сахарная пудра - 50 г
Лимон (цедра) - ½ шт.
Ванильный сахар - 5 г
Соль - 1 щепотка
Приготовление
1. Подготавливаем продукты.
Кукурузную крупу выбирайте очень мелкого помола или же замените кукурузной мукой.
Сливочное масло достаем из холодильника заранее и оставляем на столе, чтобы оно стало мягким.
В процессе готовки нам понадобится пергаментная бумага и пищевая пленка.
2. В миску кладем сливочное масло, добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и соль.
3. Взбиваем миксером.
4. На мелкой терке трем цедру с половины лимона. Трём только жёлтую часть, ведь белая часть кожуры будет горчить в печенье.
5. В масляную смесь всыпаем кукурузную крупу и цедру лимона. Перемешиваем.
6. Просеиваем пшеничную муку.
7. Порциями всыпаем пшеничную муку в приготовленную смесь и замешиваем тесто.
8. Вот такое мягкое, нелипкое тесто должно получиться.
9. Делим тесто на две части и каждую скатываем в колбаску.
10. Заворачиваем обе колбаски теста в пищевую плёнку и отправляем в холодильник на 2 часа.
11. Включаем духовку для разогрева до 170 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой.
12. Снимаем пищевую пленку с теста. Нарезаем тесто кружочками толщиной 1 см.
13. Обваливаем кружочки теста в кукурузной крупе.
14. Укладываем заготовки для печенья на противень и отправляем в духовку на 20-25 минут. Печенье должно слегка подрумяниться.
15. Затем даем кукурузному печенью немного остыть.
16. Рассыпчатое кукурузное печенье готово.
Приятного аппетита!