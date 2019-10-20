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Рецепт дня: нежное песочное кукурузное печенье
Рецепт дня: нежное песочное кукурузное печенье

Рецепт дня: нежное песочное кукурузное печенье

Рецепт дня: нежное песочное кукурузное печенье
02:54 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Предлагаем Вашему вниманию рецепт невероятно вкусного песочного печенье.

Песочное кукурузное печенье получается ароматным, рассыпчатым и очень нежным. Кукурузная крупа придает печенью аппетитный желтоватый оттенок.

Ингредиенты (на 5 порций):

  • Крупа кукурузная - 80 г (+ 2 ст. ложки для обваливания печенья)

  • Мука пшеничная - 180 г

  • Масло сливочное (мягкое) - 150 г

  • Сахарная пудра - 50 г

  • Лимон (цедра) - ½ шт.

  • Ванильный сахар - 5 г

  • Соль - 1 щепотка

Приготовление

1. Подготавливаем продукты.

Кукурузную крупу выбирайте очень мелкого помола или же замените кукурузной мукой.

Сливочное масло достаем из холодильника заранее и оставляем на столе, чтобы оно стало мягким.

В процессе готовки нам понадобится пергаментная бумага и пищевая пленка.

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2. В миску кладем сливочное масло, добавляем сахарную пудру, ванильный сахар и соль.

3. Взбиваем миксером.

4. На мелкой терке трем цедру с половины лимона. Трём только жёлтую часть, ведь белая часть кожуры будет горчить в печенье.

5. В масляную смесь всыпаем кукурузную крупу и цедру лимона. Перемешиваем.

6. Просеиваем пшеничную муку.

7. Порциями всыпаем пшеничную муку в приготовленную смесь и замешиваем тесто.

8. Вот такое мягкое, нелипкое тесто должно получиться.

9. Делим тесто на две части и каждую скатываем в колбаску.

10. Заворачиваем обе колбаски теста в пищевую плёнку и отправляем в холодильник на 2 часа.

11. Включаем духовку для разогрева до 170 градусов. Противень застилаем пергаментной бумагой.

12. Снимаем пищевую пленку с теста. Нарезаем тесто кружочками толщиной 1 см.

13. Обваливаем кружочки теста в кукурузной крупе.

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14. Укладываем заготовки для печенья на противень и отправляем в духовку на 20-25 минут. Печенье должно слегка подрумяниться.

15. Затем даем кукурузному печенью немного остыть.

16. Рассыпчатое кукурузное печенье готово.

Приятного аппетита!

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