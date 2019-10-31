Хэллоуин 2019: лучший рецепт приготовления шоколадных кексов

Ну, что, вы готовы встретить ночь накануне Дня всех святых и как следует напугать гостей ужасными блюдами?

Хэллоуин – отличный повод, чтобы организовать дружескую вечеринку, собрать на тематический ужин веселую компанию и развлечься так, чтобы потом еще долго-долго вспоминать этот вечер.

Ингредиенты:

полусладкий шоколад — 50 Грамм (ингредиенты для кексов:) сок чернослива — 1/4 Стакана

мука — 3/4 Стакана

какао-порошок — 1/2 Стакана

сода для выпечки — 1/4 Чайных ложки

порошок для выпечки — 1/4 Чайных ложки

соль — 1/4 Чайных ложки

яйцо — 1 Штука

яичный желток — 1 Штука

пахта — 1/3 Стакана

растительное масло — 1/4 Стакана

ванильный экстракт — 1/2 Чайных ложки

сливочный сыр — 120 Грамм

кондитерский сахар — 4 Стакана

молоко — 2 Ст. ложки

зеленый пищевой краситель — 1 Капля

шоколадные печенья — 12 Штук (для украшения)

жареная кокосовая стружка — 50 Грамм (для украшения) маленькие конфетки — 12 Штук (для украшения)

кондитерские чашечки для кексов — 12 Штук (с бумажными вкладышами)

Приготовление:

1 Для кексов: Нагреть духовку или печь до 150 градусов. Установить бумажные вкладыши в чашечки для кексов.

Положить шоколад и сок чернослива в термостойкую посуду, нагреть в микроволновке на низкой мощности до полного таяния шоколада.

2 Взбить муку, сахар, какао, соду, порошок для выпечки и соль в большой миске. В другой посуде взбить яйцо и 1 дополнительный яичный желток с помощью миксера (2-3 минуты). Медленно влить пахту, масло, добавить ваниль и расплавленную шоколадную смесь, перемешать. Добавить мучную смесь и тщательно все взбить.

3 Залить тесто в кексовые формочки, наполнить их наполовину. Выпекать в духовке около 25 минут. Готовность кексов проверить зубочисткой. Остудить готовые кексы в течении 10 минут.

4 Для глазури: Взбить сливочное масло, арахисовое масло и сыр в большой миске с помощью миксера. Постепенно добавить кондитерского сахара и молоко, хорошенько смешать. Добавить пищевой краситель по желанию. Остудить.

5 Украшение: Для конуса шляпы ведьмы нужно вырезать центр каждого кекса "конусом-углом" с помощью ножа. Положить глазурь "горкой" по центру каждого кекса, чтобы заполнить отверстие и сделать лицо. Поверх глазури положить печеньку - как основу для шляпы. Конусы из кекса поместить на печенье, края украсить кондитерской посыпкой или маленькими конфетками. Используем кокосовую стружку для волос и конфеты для глаз и носа. Охлаждать в течении 30 минут перед подачей на стол.