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Очень вкусный рецепт: Тарталетки с курицей, грибами и сыром

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Очень вкусный рецепт: Тарталетки с курицей, грибами и сыром
13:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Тарталетки имеют множество начинок. Одна из моих любимых -шампиньоны,курица и сыр.

Очень сочная и аппетитная закуска - тарталетки с курицей, грибами и сыром. Особенно популярна эта закуска на праздничных столах - вмиг расходится с тарелок.

Ингредиенты

  • Тарталетки - 20 шт.
  • Филе куриное - 1 шт.
  • Грибы шампиньоны - 250 г
  • Сыр твердый - 50-70 г
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Сливки любой жирности (не домашние) - 50 мл
  • Соль - 3 щепотки
  • Перец черный молотый - 2 щепотки
  • Масло растительное - 30 мл
  • Зелень свежая - для украшения

Приготовление

1 Подготовьте необходимые ингредиенты для тарталеток с курицей и грибами. Промойте грибы, также промойте куриное филе, срежьте с него пленки, очистите лук и промойте.

2 Нарежьте мелкими кубиками куриное филе и луковицу. Грибы - средними кубиками, так как они сильно уменьшатся в размерах.

3 Разогрейте сковороду с растительным маслом на плите. Всыпьте в нее все нарезки и соль, перемешайте и обжаривайте все в течение 7-10 минут до румяности.

4 Влейте сливки любой жирности и томите блюдо еще 2-3 минуты на минимуме огня.

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5 В это время натрите твердый сыр на мелкой терке.

6 В каждую тарталетку чайной ложечкой выложите приготовленную горячую начинку. Разогрейте духовой шкаф до 200 градусов.

7 Выложите в тарталетки натертый сыр и сразу же отправьте их в духовку на 5-7 минут.

Как только сыр расплавится и подрумянится - ваше блюдо готово. Переложите тарталетки с противня на блюдо, дайте им слегка остыть и подавайте теплыми на стол, украсив свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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