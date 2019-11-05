Необыкновенно вкусно: рецепт приготовления апельсиново-творожной запеканки

Вкуснейшая запеканка с апельсиновой заливкой.

Продукты простые, а вкус творожной запеканки получается изумительный!

Ингредиенты

Творожный слой:

творог – 0,5 кг

масло сливочное – 100 гр

сахар – 100 гр

крахмал – 1 ст.л.

манная крупа – 6 ст.л

яйцо - 1 шт

Апельсиновый слой:

апельсины - 2 шт.

сахар - 100 гр.

крахмал - 2 ст.л.

Приготовление

1 Апельсин очистить. Измельчить в блендере, до однородной массы. Добавить сахар, крахмал. Всё хорошо перемешать.

2 Смешиваем все компоненты творожного слоя и растираем их до полной однородности.

3 Выкладываем в форму для выпечки творожную массу, тщательно выравниваем,верх разглаживаем мокрой ложкой. Дно лучше выстелить бумагой для выпечки.

4 И заливаем верхний апельсиновый слой.

5 Помещаем в разогретую до 180*С духовку. Выпекать творожную запеканку 50 минут.

Готовность надо смотреть по бортикам запеканки,если они зарумянились,запеканка готова. Мы выключили духовку и оставили запеканку на 20 минут в остывать в духовке.