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Необыкновенно вкусно: рецепт приготовления апельсиново-творожной запеканки

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Необыкновенно вкусно: рецепт приготовления апельсиново-творожной запеканки
13:25 Сегодня Телеграф

Вкуснейшая запеканка с апельсиновой заливкой.

Продукты простые, а вкус творожной запеканки получается изумительный!

Ингредиенты

  • Творожный слой:
  • творог – 0,5 кг
  • масло сливочное – 100 гр
  • сахар – 100 гр
  • крахмал – 1 ст.л.
  • манная крупа – 6 ст.л
  • яйцо - 1 шт
  • Апельсиновый слой:
  • апельсины - 2 шт.
  • сахар - 100 гр.
  • крахмал - 2 ст.л.

Приготовление

1 Апельсин очистить. Измельчить в блендере, до однородной массы. Добавить сахар, крахмал. Всё хорошо перемешать.

2 Смешиваем все компоненты творожного слоя и растираем их до полной однородности.

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3 Выкладываем в форму для выпечки творожную массу, тщательно выравниваем,верх разглаживаем мокрой ложкой. Дно лучше выстелить бумагой для выпечки.

4 И заливаем верхний апельсиновый слой.

5 Помещаем в разогретую до 180*С духовку. Выпекать творожную запеканку 50 минут.

Готовность надо смотреть по бортикам запеканки,если они зарумянились,запеканка готова. Мы выключили духовку и оставили запеканку на 20 минут в остывать в духовке.

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