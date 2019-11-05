Необыкновенно вкусно: рецепт приготовления апельсиново-творожной запеканки

Продукты простые, а вкус творожной запеканки получается изумительный!
Ингредиенты
Приготовление
1 Апельсин очистить. Измельчить в блендере, до однородной массы. Добавить сахар, крахмал. Всё хорошо перемешать.
2 Смешиваем все компоненты творожного слоя и растираем их до полной однородности.
3 Выкладываем в форму для выпечки творожную массу, тщательно выравниваем,верх разглаживаем мокрой ложкой. Дно лучше выстелить бумагой для выпечки.
4 И заливаем верхний апельсиновый слой.
5 Помещаем в разогретую до 180*С духовку. Выпекать творожную запеканку 50 минут.
Готовность надо смотреть по бортикам запеканки,если они зарумянились,запеканка готова. Мы выключили духовку и оставили запеканку на 20 минут в остывать в духовке.