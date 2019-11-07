Кулинарный рецепт: Закуска "Ромашки" из печени и яиц

Закуска из говяжьей печени "Ромашки"- это сочное ароматное блюдо можно приготовить на праздник!

Сегодняшний рецепт закуски понравится всем! Печеночные "Ромашки" - очень нежные, даже воздушные! Смотрите и готовьте на здоровье!

Ингредиенты

Печень говяжья - 300 г

Яйца - 3 шт.

Мука - 2 ст. ложки (с горкой)

Чеснок - 2-3 зубчика

Сода - 3 ст. ложки

Майонез - 3 ст. ложки

Соль - по вкусу

Приготовление

1 Отвариваем два яйца вкрутую, заливаем холодной водой и оставляем остывать.

2 В раствор соды (0,5 л воды + 3 ст. ложки соды) отправляем кусочки печени по времени на час. Благодаря этому исчезает привычный (неприятный) запах печени, и она становится еще нежнее.

3 Пропускаем печень через мясорубку (с решеткой с мелкими отверстиями). Добавляем соль, сырое яйцо и муку. Хорошо перемешиваем и даем постоять пять минут.

4 Из полученного печеночного теста на растительном масле жарим небольшие оладушки.

5 Отварные яйца очищаем и разбираем на желтки и белки. Белки натираем на крупной терке. Желтки натираем на мелкой терке. Майонез смешиваем с измельченным (выдавленным через пресс) чесноком.

6 Половину оладий промазываем майонезом, на них кладем остальные несмазанные оладьи, соединяя попарно. Слегка смазываем майонезом бока полученных "бутербродов" и обмакиваем в белок. А сверху украшаем закуску из печеночных оладий желтком.

Вот такая закуска у нас получилась! Порадовать семью за обеденным столом или приготовить на праздник, выбирайте сами! Рецепт отличный, закуска готовится легко!