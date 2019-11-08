Кулинарный рецепт: приготовление очень вкусных лимонных кексов

Этот рецепт обязательно понравится любителям домашней выпечки с насыщенным лимонным вкусом, ведь кексики получаются именно такими. А ещё у них нежный, мягенький и сочный мякиш, тоненькая корочка и яркий цитрусовый аромат!
Ингредиенты
Приготовление
1 Лимоны помойте, вытрите насухо. Снимите с лимонов цедру с помощью мелкой тёрки.
2 Также с двух лимонов выжмите сок, перелейте его к цедре.
3 В лимонный сок с цедрой влейте молоко и подсолнечное масло.
4 Перемешайте смесь венчиком.
5 В другой миске соедините сахар и яйца.
6 Взбейте миксером яйца с сахаром до получения густой светлой массы.
7 Миксером на медленных оборотах вмешайте лимонно-молочную смесь в яично-сахарную.
8 В получившуюся основу теста всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем. Замесите тесто для кексов.
9 Разложите тесто в формочки для кексов, маффинов или другие похожие формочки небольшого размера. Если вы используете не силиконовые формочки, их необходимо смазать тонким слоем сливочного масла.
10 Выпекайте лимонные кексы в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 25-35 минут, в зависимости от размера формочек.
Кексы с лимоном готовы, остудите и подайте к столу во время десерта.
Приятного аппетита!