Кулинарный рецепт: приготовление очень вкусных лимонных кексов

Маффины, или кексы, — один из самых простых в приготовлении и в то же время самых вкусных десертов.

Этот рецепт обязательно понравится любителям домашней выпечки с насыщенным лимонным вкусом, ведь кексики получаются именно такими. А ещё у них нежный, мягенький и сочный мякиш, тоненькая корочка и яркий цитрусовый аромат!

Ингредиенты

Лимоны - 2 шт.

Яйца - 2 шт.

Сахар - 200 г

Мука - 200 г

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Масло подсолнечное - 165 мл

Молоко - 165 мл

Масло сливочное (при необходимости) - для смазывания формочек

Приготовление

1 Лимоны помойте, вытрите насухо. Снимите с лимонов цедру с помощью мелкой тёрки.

2 Также с двух лимонов выжмите сок, перелейте его к цедре.

3 В лимонный сок с цедрой влейте молоко и подсолнечное масло.

4 Перемешайте смесь венчиком.

5 В другой миске соедините сахар и яйца.

6 Взбейте миксером яйца с сахаром до получения густой светлой массы.

7 Миксером на медленных оборотах вмешайте лимонно-молочную смесь в яично-сахарную.

8 В получившуюся основу теста всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем. Замесите тесто для кексов.

9 Разложите тесто в формочки для кексов, маффинов или другие похожие формочки небольшого размера. Если вы используете не силиконовые формочки, их необходимо смазать тонким слоем сливочного масла.

10 Выпекайте лимонные кексы в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 25-35 минут, в зависимости от размера формочек.

Кексы с лимоном готовы, остудите и подайте к столу во время десерта.

Приятного аппетита!