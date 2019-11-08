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Кулинарный рецепт: приготовление очень вкусных лимонных кексов

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Кулинарный рецепт: приготовление очень вкусных лимонных кексов
13:26 Сегодня Телеграф

Маффины, или кексы, — один из самых простых в приготовлении и в то же время самых вкусных десертов.

Этот рецепт обязательно понравится любителям домашней выпечки с насыщенным лимонным вкусом, ведь кексики получаются именно такими. А ещё у них нежный, мягенький и сочный мякиш, тоненькая корочка и яркий цитрусовый аромат!

Ингредиенты

  • Лимоны - 2 шт.
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 200 г
  • Мука - 200 г
  • Разрыхлитель - 1 ч.л.
  • Масло подсолнечное - 165 мл
  • Молоко - 165 мл
  • Масло сливочное (при необходимости) - для смазывания формочек

Приготовление

1 Лимоны помойте, вытрите насухо. Снимите с лимонов цедру с помощью мелкой тёрки.

2 Также с двух лимонов выжмите сок, перелейте его к цедре.

3 В лимонный сок с цедрой влейте молоко и подсолнечное масло.

4 Перемешайте смесь венчиком.

5 В другой миске соедините сахар и яйца.

6 Взбейте миксером яйца с сахаром до получения густой светлой массы.

7 Миксером на медленных оборотах вмешайте лимонно-молочную смесь в яично-сахарную.

8 В получившуюся основу теста всыпьте муку, просеянную с разрыхлителем. Замесите тесто для кексов.

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9 Разложите тесто в формочки для кексов, маффинов или другие похожие формочки небольшого размера. Если вы используете не силиконовые формочки, их необходимо смазать тонким слоем сливочного масла.

10 Выпекайте лимонные кексы в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов, 25-35 минут, в зависимости от размера формочек.

Кексы с лимоном готовы, остудите и подайте к столу во время десерта.

Приятного аппетита!

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