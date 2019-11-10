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Рецепт дня: сырный суп с грибами и копченой колбасой
Рецепт дня: сырный суп с грибами и копченой колбасой

Рецепт дня: сырный суп с грибами и копченой колбасой

Рецепт дня: сырный суп с грибами и копченой колбасой
03:19 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Очень вкусный и сытный сырный суп с шампиньонами и копченой колбасой.

Поделимся рецептом сырного супа с грибами и копченой колбасой. Он идеально впишется в обеденное меню большой семьи.

Ингредиенты:

  • Шампиньоны свежие - 200 г (7 шт.)

  • Колбаса копченая - 130 г

  • Сыр плавленый - 100 г

  • Картофель - 2 шт.

  • Морковь - 1 шт.

  • Лук репчатый - 1 шт.

  • Чеснок - 1-2 зубчика

  • Лавровый лист - 2 шт.

  • Соль - по вкусу

  • Масло растительное или оливковое - 20 мл

  • Петрушка свежая - 3 веточки

Приготовление

1. Подготовим продукты. Картофель очистим и нарежем кубиками.

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2. Выложим картофель в кастрюлю, зальем 1,5 л воды и поставим на огонь. После закипания накроем крышкой и оставим картофель вариться на среднем огне до готовности, примерно 15 минут.

3. Очистим морковь и натрем на крупной терке.

4. Очистим луковицу и мелко нашинкуем.

5. Шампиньоны тщательно промоем (при желании можно очистить) и нарежем произвольными кусочками.

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6. Копченую колбасу также нарежем произвольными кусочками.

7. В сковороде на среднем огне разогреем растительное масло, выложим туда нарезанные овощи, грибы и колбасу. Помешивая, будем обжаривать 7-8 минут.

8. Добавим содержимое сковороды к картофелю через 15 минут с момента кипения и будем варить еще минут 7-10. За это время натрем на мелкой терке плавленый сыр.

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9. Чеснок очистим и выдавим через пресс. Добавим в кастрюлю с супом натертый сыр, чеснок и лавровый лист. Хорошо перемешаем. Солить следует, предварительно попробовав почти готовый суп, чтобы не пересолить. Я вообще не добавляла соль, так как колбаса и сыр оказались достаточно солеными. Кастрюлю с супом можно снимать с плиты после полного растворения сыра, примерно через 10-12 минут.

Зелень петрушки мелко нарежем. Готовый сырный суп с грибами и копченой колбасой разольем по тарелкам и дополним каждую порцию измельченной зеленью.

Всем приятного аппетита!

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