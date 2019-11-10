Рецепт дня: сырный суп с грибами и копченой колбасой

Поделимся рецептом сырного супа с грибами и копченой колбасой. Он идеально впишется в обеденное меню большой семьи.
Ингредиенты:
Шампиньоны свежие - 200 г (7 шт.)
Колбаса копченая - 130 г
Сыр плавленый - 100 г
Картофель - 2 шт.
Морковь - 1 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Чеснок - 1-2 зубчика
Лавровый лист - 2 шт.
Соль - по вкусу
Масло растительное или оливковое - 20 мл
Петрушка свежая - 3 веточки
Приготовление
1. Подготовим продукты. Картофель очистим и нарежем кубиками.
2. Выложим картофель в кастрюлю, зальем 1,5 л воды и поставим на огонь. После закипания накроем крышкой и оставим картофель вариться на среднем огне до готовности, примерно 15 минут.
3. Очистим морковь и натрем на крупной терке.
4. Очистим луковицу и мелко нашинкуем.
5. Шампиньоны тщательно промоем (при желании можно очистить) и нарежем произвольными кусочками.
6. Копченую колбасу также нарежем произвольными кусочками.
7. В сковороде на среднем огне разогреем растительное масло, выложим туда нарезанные овощи, грибы и колбасу. Помешивая, будем обжаривать 7-8 минут.
8. Добавим содержимое сковороды к картофелю через 15 минут с момента кипения и будем варить еще минут 7-10. За это время натрем на мелкой терке плавленый сыр.
9. Чеснок очистим и выдавим через пресс. Добавим в кастрюлю с супом натертый сыр, чеснок и лавровый лист. Хорошо перемешаем. Солить следует, предварительно попробовав почти готовый суп, чтобы не пересолить. Я вообще не добавляла соль, так как колбаса и сыр оказались достаточно солеными. Кастрюлю с супом можно снимать с плиты после полного растворения сыра, примерно через 10-12 минут.
Зелень петрушки мелко нарежем. Готовый сырный суп с грибами и копченой колбасой разольем по тарелкам и дополним каждую порцию измельченной зеленью.
Всем приятного аппетита!