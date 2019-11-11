Кулинарный рецепт: Омлетные рулетики с начинкой из моркови и сыра

Рулетики из омлета с морковно-сырной начинкой - очень симпатичное и простое в приготовлении блюдо, которое удивит своим ярким и пикантным вкусом. Нежный омлет с молоком прекрасно дополнен ароматной начинкой из моркови, сыра и зелени. Отличный завтрак для всей семьи или праздничная закуска.
Ингредиенты
Для блинчиков:
Для начинки:
Приготовление
1 В миску разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и слегка взбиваем венчиком.
2 Вливаем молоко и ещё раз взбиваем.
3 Сковороду смазываем растительным маслом и разогреваем.
4 Выливаем в сковороду треть омлетной смеси и жарим блинчик с двух сторон. Так проделываем со всем остальным тестом.
5 У нас получилось три омлетных блинчика. Даём им остыть.
6 Готовим начинку. Морковь очищаем и трём на мелкой тёрке.
7 Сыр также натираем на мелкой тёрке.
8 Укроп измельчаем. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.
9 В миске соединяем морковь, сыр, чеснок и укроп.
10 Добавляем сметану и немного чёрного молотого перца. Перемешиваем.
11 Омлетный блинчик равномерно промазываем начинкой.
12 Сворачиваем блинчик с начинкой рулетом.
13 Так проделываем с каждым блинчиком.
14 Каждый омлетный рулетик с начинкой из моркови и сыра нарезаем порционными кусочками.
15 Омлетные рулетики с морковно-сырной начинкой готовы к подаче.
Приятного аппетита!