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Кулинарный рецепт: Омлетные рулетики с начинкой из моркови и сыра

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Кулинарный рецепт: Омлетные рулетики с начинкой из моркови и сыра
14:07 Сегодня Телеграф

Такой вкусный и красивый омлетный рулетик с начинкой можно подать в качестве закуски на праздничный стол, а можно просто накормить семью сытным и полезным завтраком.

Рулетики из омлета с морковно-сырной начинкой - очень симпатичное и простое в приготовлении блюдо, которое удивит своим ярким и пикантным вкусом. Нежный омлет с молоком прекрасно дополнен ароматной начинкой из моркови, сыра и зелени. Отличный завтрак для всей семьи или праздничная закуска.

Ингредиенты

Для блинчиков:

  • Яйца - 3 шт.
  • Молоко - 3 ст. ложки
  • Масло растительное - для смазывания сковороды
  • Соль - 1 щепотка

Для начинки:

  • Морковь - 150 г
  • Сыр твёрдый - 50 г
  • Сметана - 1-2 ст. ложки
  • Чеснок - 1-2 зубчика
  • Укроп свежий - 3-5 веточек
  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 В миску разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и слегка взбиваем венчиком.

2 Вливаем молоко и ещё раз взбиваем.

3 Сковороду смазываем растительным маслом и разогреваем.

4 Выливаем в сковороду треть омлетной смеси и жарим блинчик с двух сторон. Так проделываем со всем остальным тестом.

5 У нас получилось три омлетных блинчика. Даём им остыть.

6 Готовим начинку. Морковь очищаем и трём на мелкой тёрке.

7 Сыр также натираем на мелкой тёрке.

8 Укроп измельчаем. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.

9 В миске соединяем морковь, сыр, чеснок и укроп.

10 Добавляем сметану и немного чёрного молотого перца. Перемешиваем.

11 Омлетный блинчик равномерно промазываем начинкой.

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12 Сворачиваем блинчик с начинкой рулетом.

13 Так проделываем с каждым блинчиком.

14 Каждый омлетный рулетик с начинкой из моркови и сыра нарезаем порционными кусочками.

15 Омлетные рулетики с морковно-сырной начинкой готовы к подаче.

Приятного аппетита!

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