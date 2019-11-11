Кулинарный рецепт: Омлетные рулетики с начинкой из моркови и сыра

Такой вкусный и красивый омлетный рулетик с начинкой можно подать в качестве закуски на праздничный стол, а можно просто накормить семью сытным и полезным завтраком.

Рулетики из омлета с морковно-сырной начинкой - очень симпатичное и простое в приготовлении блюдо, которое удивит своим ярким и пикантным вкусом. Нежный омлет с молоком прекрасно дополнен ароматной начинкой из моркови, сыра и зелени. Отличный завтрак для всей семьи или праздничная закуска.

Ингредиенты

Для блинчиков:

Яйца - 3 шт.

Молоко - 3 ст. ложки

Масло растительное - для смазывания сковороды

Соль - 1 щепотка

Для начинки:

Морковь - 150 г

Сыр твёрдый - 50 г

Сметана - 1-2 ст. ложки

Чеснок - 1-2 зубчика

Укроп свежий - 3-5 веточек

Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 В миску разбиваем яйца, добавляем щепотку соли и слегка взбиваем венчиком.

2 Вливаем молоко и ещё раз взбиваем.

3 Сковороду смазываем растительным маслом и разогреваем.

4 Выливаем в сковороду треть омлетной смеси и жарим блинчик с двух сторон. Так проделываем со всем остальным тестом.

5 У нас получилось три омлетных блинчика. Даём им остыть.

6 Готовим начинку. Морковь очищаем и трём на мелкой тёрке.

7 Сыр также натираем на мелкой тёрке.

8 Укроп измельчаем. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.

9 В миске соединяем морковь, сыр, чеснок и укроп.

10 Добавляем сметану и немного чёрного молотого перца. Перемешиваем.

11 Омлетный блинчик равномерно промазываем начинкой.

12 Сворачиваем блинчик с начинкой рулетом.

13 Так проделываем с каждым блинчиком.

14 Каждый омлетный рулетик с начинкой из моркови и сыра нарезаем порционными кусочками.

15 Омлетные рулетики с морковно-сырной начинкой готовы к подаче.

Приятного аппетита!