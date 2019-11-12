Кулинарный рецепт: Филе хека в лаваше, запеченное в духовке

Закуска из филе хека в корзинках из лаваша, которая очень быстро готовится.

Вкусная и очень аппетитная рыбка, запеченная в духовке, никого не оставит равнодушным. Подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день.

Ингредиенты

Лаваш тонкий - 1 шт.

Филе хека - 4 шт.

Яйца куриные - 2 шт.

Сметана (20%) - 1 ст. ложка

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр твёрдый - 70 г

Масло растительное - для жарки

Соль - 0,5 ч. ложки

Приготовление

1 Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.

2 Каждое филе хека разрезать на 3 продольные тонкие полоски.

3 Полоски рыбы должны быть приблизительно одинаковой ширины.

4 В миску разбить яйца.

5 Добавить сметану.

6 Затем посолить.

7 Все хорошо перемешать.

8 Добавить в яичную смесь обжаренный лук и опять перемешать.

9 Твердый сыр натереть на мелкой терке.

10 Тонкий лаваш нарезать небольшими квадратиками (по количеству полосок рыбы).

11 Разогреть духовку до 180 градусов. В силиконовые формы вставить бумажные формочки для выпечки кексов.

12 В формочки поместить квадраты лаваша.

13 Полоски хека свернуть рулетиками и поместить в корзинки из лаваша.

14 Добавить примерно по 1 ст. ложке яичной смеси в каждую корзинку. Стараться распределить равномерно смесь, чтобы хватило на каждую порцию.

15 Сверху посыпать тертым сыром.

16 Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Рыба готовится быстро.

Запеченное филе хека в лаваше готово. Получилось очень вкусно! Уверена, вам понравится!

Приятного аппетита!