Кулинарный рецепт: Филе хека в лаваше, запеченное в духовке

Вкусная и очень аппетитная рыбка, запеченная в духовке, никого не оставит равнодушным. Подойдет как на праздничный стол, так и на каждый день.
Ингредиенты
Приготовление
1 Лук мелко нарезать и обжарить на растительном масле.
2 Каждое филе хека разрезать на 3 продольные тонкие полоски.
3 Полоски рыбы должны быть приблизительно одинаковой ширины.
4 В миску разбить яйца.
5 Добавить сметану.
6 Затем посолить.
7 Все хорошо перемешать.
8 Добавить в яичную смесь обжаренный лук и опять перемешать.
9 Твердый сыр натереть на мелкой терке.
10 Тонкий лаваш нарезать небольшими квадратиками (по количеству полосок рыбы).
11 Разогреть духовку до 180 градусов. В силиконовые формы вставить бумажные формочки для выпечки кексов.
12 В формочки поместить квадраты лаваша.
13 Полоски хека свернуть рулетиками и поместить в корзинки из лаваша.
14 Добавить примерно по 1 ст. ложке яичной смеси в каждую корзинку. Стараться распределить равномерно смесь, чтобы хватило на каждую порцию.
15 Сверху посыпать тертым сыром.
16 Отправить в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Рыба готовится быстро.
Запеченное филе хека в лаваше готово. Получилось очень вкусно! Уверена, вам понравится!
Приятного аппетита!