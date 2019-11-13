Скачать
Среда, 13.11.2019
Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)
Верховная Рада начала рассмотрение "земельных" законопроектов (Видео)
ЕС поддерживает земельную реформу в Украине: текст заявления
ЕС поддерживает земельную реформу в Украине: текст заявления
Украинский теннисист Стаховский: Шахтер всегда плачет
Украинский теннисист Стаховский: Шахтер всегда плачет
Instagram тестирует инструмент редактирования видео
Instagram тестирует инструмент редактирования видео

Кулинарный рецепт: Очень вкусный суп-пицца

Смотрите фото (6)
Кулинарный рецепт: Очень вкусный суп-пицца
13:12 Сегодня Телеграф

В любом случае, нет ничего лучше горячего сытного супа в холодное время года!

Если ваши родные все время требуют пиццу, а вы хотите накормить их супом, сварите им очень вкусный и сытный суп-пиццу - с мясным фаршем, колбасками, сыром и томатами. А дополнит это все зажаренный белый хлеб.

Ингредиенты

  • Фарш мясной - 150 г

  • Колбаски сырокопченые (тонкие) - 100 г

  • Томаты в собственном соку (протертые) - 300 мл

  • Сыр твердый - 100 г

  • Лук репчатый - 50 г

  • Соус барбекю - 1 ст. ложка

  • Масло растительное - 1 ст. ложка

  • Базилик сушеный - по вкусу

  • Петрушка сушеная - по вкусу

  • Соль - по вкусу

  • Перец черный молотый - по вкусу

  • Вода - 200 мл

  • Хлеб белый (для подачи) - 3 ломтика

Приготовление

1 Лук очистите и мелко нарежьте. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук на среднем огне в течение 5 минут.

2 Добавьте фарш и обжарьте на среднем огне в течение 7 минут, помешивая.

3 Колбаски очистите от оболочки и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте колбасу в сковороду с фаршем.

4 Обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, помешивая.

5 Сыр натрите на мелкой терке и добавьте его в сковороду, перемешайте. Можно оставить немного натертого сыра для подачи.

Рецепт дня: разноцветные пельмени с пряным фаршем

6 Добавьте в сковороду протертые томаты в собственном соку, соус барбекю и перемешайте.

7 Переложите массу в кастрюлю и влейте воду. Добавьте соль, черный молотый перец, базилик и петрушку. Перемешайте и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и варите в течение 20 минут, перемешивая.

8 Разогрейте сухую сковороду и поджарьте на ней ломтики белого хлеба.

Снимите суп с огня и разлейте по тарелкам. Посыпьте тертым сыром и подавайте с гренками.

Приятного аппетита!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

Рецепты, Кулинария, Кулинарные рецепты, Первые блюда, Суп-пицца, Вкусные прецепты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Алла Мазур просит о поддержке в трудную минуту: медики обнаружили рак
02 Какие физические упражнения способны замедлить процессы старения
03 Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
04 "Конкретики не было": Пристайко прокомментировал предложение Назарбаева
05 Маникюр 2019-2020: яркие образы красного дизайна (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара
Курс валют на 13 ноября: НБУ снова снизил курс доллара
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Остерегайтесь порывов ветра: прогноз погоды на 13-14 ноября
Очередной температурный рекорд в Киеве
Очередной температурный рекорд в Киеве
&quot;Покойся с миром!&quot;: участник группы ТНМК потерял родного человека
В семье участника группы "ТНМК" произошло горе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь