Кулинарный рецепт: Очень вкусный суп-пицца

Если ваши родные все время требуют пиццу, а вы хотите накормить их супом, сварите им очень вкусный и сытный суп-пиццу - с мясным фаршем, колбасками, сыром и томатами. А дополнит это все зажаренный белый хлеб.
Ингредиенты
Фарш мясной - 150 г
Колбаски сырокопченые (тонкие) - 100 г
Томаты в собственном соку (протертые) - 300 мл
Сыр твердый - 100 г
Лук репчатый - 50 г
Соус барбекю - 1 ст. ложка
Масло растительное - 1 ст. ложка
Базилик сушеный - по вкусу
Петрушка сушеная - по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый - по вкусу
Вода - 200 мл
Хлеб белый (для подачи) - 3 ломтика
Приготовление
1 Лук очистите и мелко нарежьте. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук на среднем огне в течение 5 минут.
2 Добавьте фарш и обжарьте на среднем огне в течение 7 минут, помешивая.
3 Колбаски очистите от оболочки и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте колбасу в сковороду с фаршем.
4 Обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, помешивая.
5 Сыр натрите на мелкой терке и добавьте его в сковороду, перемешайте. Можно оставить немного натертого сыра для подачи.
6 Добавьте в сковороду протертые томаты в собственном соку, соус барбекю и перемешайте.
7 Переложите массу в кастрюлю и влейте воду. Добавьте соль, черный молотый перец, базилик и петрушку. Перемешайте и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и варите в течение 20 минут, перемешивая.
8 Разогрейте сухую сковороду и поджарьте на ней ломтики белого хлеба.
Снимите суп с огня и разлейте по тарелкам. Посыпьте тертым сыром и подавайте с гренками.
Приятного аппетита!