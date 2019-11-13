Кулинарный рецепт: Очень вкусный суп-пицца

В любом случае, нет ничего лучше горячего сытного супа в холодное время года!

Если ваши родные все время требуют пиццу, а вы хотите накормить их супом, сварите им очень вкусный и сытный суп-пиццу - с мясным фаршем, колбасками, сыром и томатами. А дополнит это все зажаренный белый хлеб.

Ингредиенты

Фарш мясной - 150 г

Колбаски сырокопченые (тонкие) - 100 г

Томаты в собственном соку (протертые) - 300 мл

Сыр твердый - 100 г

Лук репчатый - 50 г

Соус барбекю - 1 ст. ложка

Масло растительное - 1 ст. ложка

Базилик сушеный - по вкусу

Петрушка сушеная - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Вода - 200 мл

Хлеб белый (для подачи) - 3 ломтика

Приготовление

1 Лук очистите и мелко нарежьте. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук на среднем огне в течение 5 минут.

2 Добавьте фарш и обжарьте на среднем огне в течение 7 минут, помешивая.

3 Колбаски очистите от оболочки и нарежьте тонкими кружочками. Добавьте колбасу в сковороду с фаршем.

4 Обжаривайте на среднем огне в течение 5 минут, помешивая.

5 Сыр натрите на мелкой терке и добавьте его в сковороду, перемешайте. Можно оставить немного натертого сыра для подачи.

6 Добавьте в сковороду протертые томаты в собственном соку, соус барбекю и перемешайте.

7 Переложите массу в кастрюлю и влейте воду. Добавьте соль, черный молотый перец, базилик и петрушку. Перемешайте и доведите до кипения. Убавьте огонь до минимума и варите в течение 20 минут, перемешивая.

8 Разогрейте сухую сковороду и поджарьте на ней ломтики белого хлеба.

Снимите суп с огня и разлейте по тарелкам. Посыпьте тертым сыром и подавайте с гренками.

Приятного аппетита!