Кулинарный рецепт: Несладкие маффины из картофеля (без муки)

Мы хотим поделиться рецептом несладких маффинов из картофеля, копченого мяса (бекона) и сыра. Этот рецепт является прекрасной идеей для закуски на пикник и не только, потому как картофельные маффины получаются очень вкусными и в холодном, и в горячем виде.
Ингредиенты
Картофель – 3 шт. (300 г)
Мясо копченое или бекон – 100 г
Сыр твердый – 50 г
Лук репчатый – 1 шт.
Яйца – 2 шт.
Чеснок сушеный – по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый – по вкусу
Приготовление
1 Натираем картофель и сыр на крупной терке.
2 Нарезаем мясо.
3 Нарезаем лук.
4 Смешиваем все ингредиенты.
5 Наполняем формочки полученной картофельной массой и отправляем в духовку. Выпекаем картофельные маффины при 180 градусах 40 минут.
Готовить лучше сразу двойную, а то и тройную порцию, потому как, еще находясь в духовке, картофельные маффины с беконом и сыром вызывают невероятный аппетит своим ароматом. И невозможно удержаться и не попробовать их с пылу, с жару.
Приятного аппетита!