Кулинарный рецепт: Несладкие маффины из картофеля (без муки)

Этот рецепт является прекрасной идеей для закуски, потому как получаются они очень вкусными и в холодном, и в горячем виде.

Мы хотим поделиться рецептом несладких маффинов из картофеля, копченого мяса (бекона) и сыра. Этот рецепт является прекрасной идеей для закуски на пикник и не только, потому как картофельные маффины получаются очень вкусными и в холодном, и в горячем виде.

Ингредиенты

Картофель – 3 шт. (300 г)

Мясо копченое или бекон – 100 г

Сыр твердый – 50 г

Лук репчатый – 1 шт.

Яйца – 2 шт.

Чеснок сушеный – по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Приготовление

1 Натираем картофель и сыр на крупной терке.

2 Нарезаем мясо.

3 Нарезаем лук.

4 Смешиваем все ингредиенты.

5 Наполняем формочки полученной картофельной массой и отправляем в духовку. Выпекаем картофельные маффины при 180 градусах 40 минут.

Готовить лучше сразу двойную, а то и тройную порцию, потому как, еще находясь в духовке, картофельные маффины с беконом и сыром вызывают невероятный аппетит своим ароматом. И невозможно удержаться и не попробовать их с пылу, с жару.

Приятного аппетита!