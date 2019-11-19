Кулинарный рецепт: Теплый салат с пастой и тунцом

Очень вкусный тёплый салат, сочетающий в себе свежесваренную пасту, свежие овощи, приправы и консервированные ингредиенты. Отличный вариант для сытного перекуса.
Ингредиенты
Приготовление
1 Баночку тунца в масле выкладываем в миску и разминаем вилкой. Я выкладываю рыбу вместе с маслом. Если тунец в собственном соку, то жидкость можно слить, а можно оставить в салате - как хотите.
2 3 маленьких огурца, или 2 средних, или 1 большой нарезаем вдоль на 4 части и дальше на пластиночки. Или как вам нравится. Складываем к тунцу.
3 Оливки нарезаем на 2 или 4 части. Или кладём в салат целиком. Я использую целую мягкую упаковку оливок.
4 Один небольшой болгарский перец нарезаем кубиками. Всё складываем туда же.
5 Одну небольшую сладкую салатную луковицу нарезаем мелкими кубиками. Нам очень нравится плоский крымский лук.
6 150-200 грамм помидоров нарезаем подходящим вам способом.
7 Отправляем помидоры в миску.
8 100-150 грамм любых макарон отвариваем в подсоленной воде по инструкции на их упаковке до состояния аль денте.
9 Отваренные макароны отправляем в миску к остальным ингредиентам и перемешиваем. Если тунец был без масла, то сдабриваем салат любым растительным маслом.
10 Посыпаем салат по вкусу любой любимой приправой для салата - у меня сушёные томаты с базиликом. Солим, перчим.
11 Добавляем чуть-чуть яблочного или винного уксуса.
Хорошо перемешиваем салат. И наслаждаемся. :)
Приятного аппетита и не бойтесь экспериментировать!