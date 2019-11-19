Кулинарный рецепт: Теплый салат с пастой и тунцом

Салат из пасты с кукурузой и тунцом получается очень вкусным и сытным, его можно подавать как основное блюдо ужина.

Очень вкусный тёплый салат, сочетающий в себе свежесваренную пасту, свежие овощи, приправы и консервированные ингредиенты. Отличный вариант для сытного перекуса.

Ингредиенты

Тунец консервированный в масле - 1 банка (100 г)

Паста (макароны) - 100-150 г

Огурцы свежие - 3 маленьких или 1 большой

Перец болгарский (небольшой) - 1 шт.

Помидоры - 150-200 г

Лук репчатый салатный (или порей, или зелёный лук) - 1 шт.

Оливки - 1 мягкая упаковка

Масло растительное (опционально)

Уксус (яблочный, винный) - по вкусу

Приправа для салата (любая) - по вкусу

Соль - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Баночку тунца в масле выкладываем в миску и разминаем вилкой. Я выкладываю рыбу вместе с маслом. Если тунец в собственном соку, то жидкость можно слить, а можно оставить в салате - как хотите.

2 3 маленьких огурца, или 2 средних, или 1 большой нарезаем вдоль на 4 части и дальше на пластиночки. Или как вам нравится. Складываем к тунцу.

3 Оливки нарезаем на 2 или 4 части. Или кладём в салат целиком. Я использую целую мягкую упаковку оливок.

4 Один небольшой болгарский перец нарезаем кубиками. Всё складываем туда же.

5 Одну небольшую сладкую салатную луковицу нарезаем мелкими кубиками. Нам очень нравится плоский крымский лук.

6 150-200 грамм помидоров нарезаем подходящим вам способом.

7 Отправляем помидоры в миску.

8 100-150 грамм любых макарон отвариваем в подсоленной воде по инструкции на их упаковке до состояния аль денте.

9 Отваренные макароны отправляем в миску к остальным ингредиентам и перемешиваем. Если тунец был без масла, то сдабриваем салат любым растительным маслом.

10 Посыпаем салат по вкусу любой любимой приправой для салата - у меня сушёные томаты с базиликом. Солим, перчим.

11 Добавляем чуть-чуть яблочного или винного уксуса.

Хорошо перемешиваем салат. И наслаждаемся. :)

Приятного аппетита и не бойтесь экспериментировать!