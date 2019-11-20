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Кулинарный рецепт: Закуска из куриной печени

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Кулинарный рецепт: Закуска из куриной печени
12:19 Сегодня Телеграф

Печень в этой закуске получается нежнейшая, просто тает во рту.

Приготовьте на ужин нежную закуску из куриной печени, со сметаной и сыром. Блюдо из куриной печени - очень простое в приготовлении. Подайте закуску к столу в отдельных порционных формочках.

Ингредиенты

  • Печень куриная - 700 г
  • Лук репчатый - 300 г
  • Сметана - 6 ст. л.
  • Сыр - 120 г
  • Масло оливковое - 2-3 ст. л.
  • Соль (морская) - по вкусу
  • Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Нарезать лук крупным кубиком. Нарезать печень кубиком. Обжарить лук, помешивая, на сковороде с разогретым оливковым маслом, до готовности (до полупрозрачного состояния или легкой золотистости).

2 Добавить печень к луку. Жарить до готовности на среднем огне (несколько минут, чтобы печень оставалась мягкой), часто помешивая. Посолить, поперчить по вкусу. 

3 Разложить печень в формы (объем формочки-стаканчика - 150 мл). Добавить по 1 ст. л. сметаны в каждую формочку.

Рецепт дня: куриный рулет с нежнейшой и ароматнейшой начинкой

4 Натереть сыр на крупной терке. Разложить по 20 г в каждую формочку.

5 Запекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 5-7 минут. Закуску из печени куриной подавать горячей.

Куриная печеночка прекрасно сочетается с гречневой кашей, блюдами из картофеля, овощными салатами.

Приятного аппетита!

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