Кулинарный рецепт: Закуска из куриной печени

Печень в этой закуске получается нежнейшая, просто тает во рту.

Приготовьте на ужин нежную закуску из куриной печени, со сметаной и сыром. Блюдо из куриной печени - очень простое в приготовлении. Подайте закуску к столу в отдельных порционных формочках.

Ингредиенты

Печень куриная - 700 г

Лук репчатый - 300 г

Сметана - 6 ст. л.

Сыр - 120 г

Масло оливковое - 2-3 ст. л.

Соль (морская) - по вкусу

Перец черный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Нарезать лук крупным кубиком. Нарезать печень кубиком. Обжарить лук, помешивая, на сковороде с разогретым оливковым маслом, до готовности (до полупрозрачного состояния или легкой золотистости).

2 Добавить печень к луку. Жарить до готовности на среднем огне (несколько минут, чтобы печень оставалась мягкой), часто помешивая. Посолить, поперчить по вкусу.

3 Разложить печень в формы (объем формочки-стаканчика - 150 мл). Добавить по 1 ст. л. сметаны в каждую формочку.

4 Натереть сыр на крупной терке. Разложить по 20 г в каждую формочку.

5 Запекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке около 5-7 минут. Закуску из печени куриной подавать горячей.

Куриная печеночка прекрасно сочетается с гречневой кашей, блюдами из картофеля, овощными салатами.

Приятного аппетита!