Проще не бывает: Отрывной пирог из лаваша с картофелем и сыром

Отличный рецепт пирога, без возни с тестом.

Очень вкусную начинку из картофеля и двух видов сыра завернём в лаваш и отправим в духовку! Попробуйте приготовить, и вас будут просить повторять такой пирог почаще!

Ингредиенты

Лаваш тонкий - 2 шт.

Картофель - 800 г

Яйца - 2 шт.

Сыр твёрдый - 200 г

Сыр чечил - 50 г

Масло сливочное - 100 г

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Зелень укропа - по вкусу

Приготовление

1 Для начала необходимо приготовить вкусное картофельное пюре. Для этого картофель очищаем, заливаем водой и варим 25-30 минут. С готового картофеля сливаем воду. К ещё горячему картофелю добавляем 50 г сливочного масла и разминаем толкушкой в пюре. Получится примерно 600 г картофельного пюре. Даём картофельному пюре остыть.

2 Твёрдый сыр натираем на мелкой тёрке. Сыр чечил мелко нарезаем.

3 Добавляем два вида сыра к остывшему картофельному пюре.

4 Укроп мелко нарезаем и тоже добавляем к картофельному пюре. Сюда же - яйца, соль и чёрный молотый перец. Хорошо перемешиваем.

5 Включаем духовку, пусть разогревается до 180 градусов. Начинку визуально делим на две части. На каждый лист лаваша выкладываем начинку и равномерно распределяем.

6 Сворачиваем плотные рулеты. Можно дать рулетам постоять минут 10-15, чтобы лаваш пропитался.

Рулеты разрезаем на равные кусочки (шайбочки), которые соответствовали бы высоте формы (у меня по 5 см).

7 Форму для выпечки хорошо смазываем сливочным маслом. Остатки сливочного масла растапливаем. Выкладываем заготовки в форму срезом вверх и смазываем растопленным сливочным маслом.

Выпекаем пирог из лаваша с картофельным пюре и сыром при 180 градусах минут 20.

Переворачиваем пирог на тарелку и подаём. Такой пирог отлично делится на кусочки. Хорош как горячий, так и холодный! Пробуйте на здоровье!