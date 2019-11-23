Скачать
Суббота, 23.11.2019
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
День памяти жертв голодомора: вся Украина чтит память погибших (Фото)
Епифаний: Для почтения погибших от голода в Украине надо 13 лет
Епифаний: Для почтения погибших от голода в Украине надо 13 лет
Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть
Капитан Мариуполя раскритиковал нынешнюю власть
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 24 ноября

Проще не бывает: Отрывной пирог из лаваша с картофелем и сыром

Смотрите фото (5)
Проще не бывает: Отрывной пирог из лаваша с картофелем и сыром
13:32 Сегодня Телеграф

Отличный рецепт пирога, без возни с тестом.

Очень вкусную начинку из картофеля и двух видов сыра завернём в лаваш и отправим в духовку! Попробуйте приготовить, и вас будут просить повторять такой пирог почаще!

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий - 2 шт.
  • Картофель - 800 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сыр твёрдый - 200 г
  • Сыр чечил - 50 г
  • Масло сливочное - 100 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец чёрный молотый - по вкусу
  • Зелень укропа - по вкусу

Приготовление

1 Для начала необходимо приготовить вкусное картофельное пюре. Для этого картофель очищаем, заливаем водой и варим 25-30 минут. С готового картофеля сливаем воду. К ещё горячему картофелю добавляем 50 г сливочного масла и разминаем толкушкой в пюре. Получится примерно 600 г картофельного пюре. Даём картофельному пюре остыть.

2 Твёрдый сыр натираем на мелкой тёрке. Сыр чечил мелко нарезаем.

3 Добавляем два вида сыра к остывшему картофельному пюре. 

4 Укроп мелко нарезаем и тоже добавляем к картофельному пюре. Сюда же - яйца, соль и чёрный молотый перец. Хорошо перемешиваем.

5 Включаем духовку, пусть разогревается до 180 градусов. Начинку визуально делим на две части. На каждый лист лаваша выкладываем начинку и равномерно распределяем.

Рецепт дня: закусочный торт "Наполеон"

6 Сворачиваем плотные рулеты. Можно дать рулетам постоять минут 10-15, чтобы лаваш пропитался.

Рулеты разрезаем на равные кусочки (шайбочки), которые соответствовали бы высоте формы (у меня по 5 см).

7 Форму для выпечки хорошо смазываем сливочным маслом. Остатки сливочного масла растапливаем. Выкладываем заготовки в форму срезом вверх и смазываем растопленным сливочным маслом.

Выпекаем пирог из лаваша с картофельным пюре и сыром при 180 градусах минут 20.

Переворачиваем пирог на тарелку и подаём. Такой пирог отлично делится на кусочки. Хорош как горячий, так и холодный! Пробуйте на здоровье!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Закуски, Кулинария, Вкусные рецепты, Вкусные закуски, Отрывной пирог из лаваша с картофелем и сыром, Пирог из лаваша с картофелем и сыром.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
02 Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
03 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
04 Невеста Роналду ошеломила Сеть откровенным фото топлес
05 Нехватка витамина В6: симптомы и лечение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В штабе ООС рассказали о потерях оккупантов за неделю
В штабе ООС рассказали о потерях оккупантов за неделю
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
В ООС погиб украинский военный
В ООС погиб украинский военный
Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: роскошные фото с церемонии
Модель Victoria's Secret Девон Виндзор вышла замуж: роскошные фото с церемонии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь