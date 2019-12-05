Рецепт дня: вкусный салат на Новогодний стол 2020

Как известно новый 2020 года Белой Крысы по восточному календарю, а это животное кушает все, что ей попадается, а значит и предпочтений в новогоднем столе можно особых нет, разве только нужно не забыть о сыре, а также о злаковых, той же консервированная кукурузе.
Ингредиенты:
Куриная грудка запеченная - 300 г
Морковь по-корейски - 250 г
Кукуруза консервированная - 1 банка
Сыр твердый - 150 г
Яйца вареные - 4 шт.
Укроп - 1 пучок
Майонез - 100 г
Приготовление
1 Куриную грудку запеку в специях. Для этого куриную грудку посыпаю копченой паприкой и солью. Хорошо распределяю специи. И ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Для придания аппетитной корочки можно за 10 минут включить режим гриль. Главное не передержать, чтобы грудка не стала сухой.
2 Далее грудку остужаем и нарезаем на кубики.
3 Сыр натрем на мелкой терке.
4 Отваренные яйцо так же натрем на терке.
5 Для того чтобы 31 потратить минимум сил запекаю грудку, и отвариваю яйца 30.
6 Собираем салат, у нас форма диаметром 20 см. На дне тарелки распределю небольшое количество майонеза.
7 Далее укладываем грудку. Хорошо распределяем ложкой. Затем майонез. Лучше положить его в кондитерский мешок. Так проще будет ровно распределить.
8 Далее слой сыра. Смазываем майонезом. В майонез можно добавить чеснок, это добавит пикантный вкус.
9 Следующий слой консервированная кукуруза. Этот слой майонезом я смазывать не буду.
10 Далее натертые яйца и майонез. И завершаем морковкой по-корейски.
11 Украшаю венком из укропа. При желании можно венок украсить помидорами черри и зернами кукурузы. Так салат станет еще ярче.
Приятного аппетита!