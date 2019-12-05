Рецепт дня: вкусный салат на Новогодний стол 2020

Яркий, пикантный салат не только украсит Ваш стол, но и придется по вкусу Вашим гостям.

Как известно новый 2020 года Белой Крысы по восточному календарю, а это животное кушает все, что ей попадается, а значит и предпочтений в новогоднем столе можно особых нет, разве только нужно не забыть о сыре, а также о злаковых, той же консервированная кукурузе.

Ингредиенты:

Куриная грудка запеченная - 300 г

Морковь по-корейски - 250 г

Кукуруза консервированная - 1 банка

Сыр твердый - 150 г

Яйца вареные - 4 шт.

Укроп - 1 пучок

Майонез - 100 г

Приготовление

1 Куриную грудку запеку в специях. Для этого куриную грудку посыпаю копченой паприкой и солью. Хорошо распределяю специи. И ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. Для придания аппетитной корочки можно за 10 минут включить режим гриль. Главное не передержать, чтобы грудка не стала сухой.

2 Далее грудку остужаем и нарезаем на кубики.

3 Сыр натрем на мелкой терке.

4 Отваренные яйцо так же натрем на терке.

5 Для того чтобы 31 потратить минимум сил запекаю грудку, и отвариваю яйца 30.

6 Собираем салат, у нас форма диаметром 20 см. На дне тарелки распределю небольшое количество майонеза.

7 Далее укладываем грудку. Хорошо распределяем ложкой. Затем майонез. Лучше положить его в кондитерский мешок. Так проще будет ровно распределить.

8 Далее слой сыра. Смазываем майонезом. В майонез можно добавить чеснок, это добавит пикантный вкус.

9 Следующий слой консервированная кукуруза. Этот слой майонезом я смазывать не буду.

10 Далее натертые яйца и майонез. И завершаем морковкой по-корейски.

11 Украшаю венком из укропа. При желании можно венок украсить помидорами черри и зернами кукурузы. Так салат станет еще ярче.

Приятного аппетита!