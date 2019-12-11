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Пальчики оближешь: ТОП-10 невероятно вкусных блюд итальянской кухни (Фото)

Смотрите фото (11)
Пальчики оближешь: ТОП-10 невероятно вкусных блюд итальянской кухни (Фото)
14:09 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Италия подарила миру множество невероятно вкусных и разнообразных блюд.

  • 1

    Миллионы людей начинают день с чашечки кофе эспрессо, готовят на обед спагетти, заказывают пиццу… Для самих итальянцев еда - это праздник жизни, а не искусство повара. За трапезой они могут поводить часы, наслаждаясь каждым блюдом.

    Брускетта (итал. bruschetta) - традиционное центрально-итальянское простонародное блюдо, в наше время - закуска-"антипасто" перед основными переменами блюд для "поднятия аппетита". Отличительная особенность брускетты от бутерброда или тоста в том, что ломтики хлеба предварительно обсушивают до прожаривания (на гриле, решётке или на сковороде без масла). Идеально для приготовления брускетты подходит чиабатта.

  • 2

    Курица Парминьяна - запеченые куриные грудки в томатном соусе с пармезаном. Блюдо популярно в регионе Кампания и на Сицилии.

  • 3

    Панини - итальянский закрытый бутерброд или сэндвич. Готовится из белого пшеничного хлеба, преимущественно багета, его подают горячим. Классическая начинка - моцарелла, ветчина, помидоры и соус песто.

  • 4

    Панна котта (итал. Panna cotta - "Варёные сливки") - северо-итальянский десерт из сливок, сахара и ванили.

  • 5

    Tramezzino - треугольный бутерброд или сэндвич. Популярная начинка это тунец, оливки и прошутто.

  • 6

    Тирамису - один из наиболее популярных десертов в мире. В состав десерта входят следующие ингредиенты: сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

  • 7

    Тортеллини (итал. Tortellini) - итальянские пельмени из пресного теста с мясом, сыром или овощами. Историческая родина тортеллини - регион Эмилия-Романья.

  • 8

    Лазанья (итал. lasagne) - традиционное блюдо итальянской кухни, особенно города Болонья, приготовленное из слоев теста вперемешку со слоями начинки, залитых соусом (обычно бешамель). Слои начинки могут быть из мясного рагу или фарша, помидоров, шпината, прочих овощей и, конечно, сыра пармезан.

  • 9

    Спагетти (итал. Spaghetti) - вид пасты. Родиной спагетти является Италия, и они широко используются в итальянской кухне, часто подаются с томатным соусом. Спагетти - основа многочисленных итальянских блюд. Спагетти родились в Неаполе и обязаны своим названием Антонио Вивиани, который прозвал их так в 1842 году за схожесть с отрезками шпагата. В Музее спагетти демонстрируются 176 видов макаронных изделий. Итальянское слово "spaghetti" - это не вся лапша, а строго определенный вид итальянской пасты.

  • 10

    И, конечно, пицца - итальянское национальное блюдо в виде круглой открытой лепешки, покрытой в классическом варианте томатами и расплавленным сыром (как правило, моцарелла). В связи с ввозом помидоров в Европу в 1522 году в Неаполе появился прообраз итальянской пиццы. В XVII веке появились специальные люди ("pizzaiolo", пиццайоло), готовившие пиццу для итальянских крестьян.

Рецепт дня: идеальная закуска на праздничный стол

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Италия, Рецепты, Итальянская кухня, Вкусное блюдо.
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