Пальчики оближешь: ТОП-10 невероятно вкусных блюд итальянской кухни (Фото)

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Миллионы людей начинают день с чашечки кофе эспрессо, готовят на обед спагетти, заказывают пиццу… Для самих итальянцев еда - это праздник жизни, а не искусство повара. За трапезой они могут поводить часы, наслаждаясь каждым блюдом.

Брускетта (итал. bruschetta) - традиционное центрально-итальянское простонародное блюдо, в наше время - закуска-"антипасто" перед основными переменами блюд для "поднятия аппетита". Отличительная особенность брускетты от бутерброда или тоста в том, что ломтики хлеба предварительно обсушивают до прожаривания (на гриле, решётке или на сковороде без масла). Идеально для приготовления брускетты подходит чиабатта.