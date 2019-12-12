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Четверг, 12.12.2019
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Рецепт дня: нежный тыквенный кекс с маком и новогодними специями (Видео)

Рецепт дня: нежный тыквенный кекс с маком и новогодними специями (Видео)
03:46 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Корица и имбирь дарят кексу новогодний аромат!

Простой, необычный кекс с маком, специями и тыквой, которая совсем не чувствуется, а только придаёт влажность и цвет

Ингредиенты:

  • Тыква (мякоть) - 250 г

  • Мак - 2-3 ст. ложки

  • Мука - 200 г

  • Сахар - 150 г

  • Масло сливочное - 50 г

  • Молоко - 50 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Сода - 0,25 ч. ложки

  • Разрыхлитель - 2 ч. ложки

  • Корица молотая - 0,5 ч. ложки

  • Имбирь молотый - 0,5 ч. ложки

Для подготовки формы (опционально):

  • Масло растительное или сливочное

  • Крупа манная (или панировочные сухари, или отруби)

Приготовление

1. 250 г очищенной мякоти тыквы нарезаем мелкими кубиками. Складываем в кастрюльку и заливаем небольшим количеством холодной или горячей воды (не важно) - так, чтобы тыква только слегка была покрыта водой.

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2. Доводим до кипения и варим до мягкости. Чем мельче нарезана тыква, тем быстрее она сварится.

3. С отваренной тыквы сливаем воду, саму тыкву складываем в блендер и делаем из неё пюре.

4. Теперь тыквенное пюре нужно охладить - быстрее и проще всего это сделать, размазав его по тарелке.

5. Пока тыква охлаждается, в миске смешиваем 200 г муки, 150 г сахара, 0,25 ч. ложки соды, 2 ч. ложки разрыхлителя, 0,5 ч. ложки молотой корицы и 0,5 ч. ложки молотого имбиря. Перемешиваем.

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6. Добавляем 50 г холодного сливочного масла и тщательно растираем всё руками в крошку.

7. В другую миску разбиваем одно яйцо, добавляем 50 мл молока. Добавляем остывшее тыквенное пюре. Добавляем 2-3 ст. ложки мака. Перемешиваем до однородности. Добавляем мокрую смесь в сухую и опять перемешиваем всё до однородности.

8. Духовку разогреваем до 180 градусов.

Выкладываем тесто для кекса в форму. Отправляем форму в разогретую духовку. Выпекаем кекс с тыквой и маком примерно на 40 минут. Готовность тыквенного кекса проверяем деревянной шпажкой. Она должна выходить из кекса сухой.

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9. Кекс после выпечки нужно вынуть из формы и дать ему остыть на решётке или доске. Если вы будете резать его горячим, он будет сильно крошиться. Когда остынет - перестанет.

Приятного аппетита и не бойтесь экспериментировать!

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