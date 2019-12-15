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Рецепт дня: торт-салат к новогоднему столу
03:07 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Потрясающий рецепт торта-салата с крабовыми палочками в интересном оформлении.

Салат можно сразу же после приготовления кушать, он сочный за счет огурцов, сытный, отлично разрезается на порционные кусочки и выигрышно смотрится на столе!

Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 6-10 листов

  • Крабовые палочки – 240 гр.

  • Огурцы свежие – 300-400 гр.

  • Яйца отварные – 4 шт.

  • Кукуруза консервированная – 150 гр.

  • Сыр плавленый – 130 гр.

  • Майонез – 150 гр.

Приготовление

 

240 гр. крабовых палочек нарезаю довольно крупно.

Свежие огурцы нарезаю на тонкие кружочки, мне понадобилось 1,5 таких огурца.

4 отварных яйца очищаю и нарезаю на кружочки.

Снимаю верхние листики с пекинской капусты, мою их под проточной водой и просушиваю бумажными полотенцами. Отрезаю большую часть. Мне необходимо чтобы они все поместились в подготовленное блюдо, а точнее форму для запекания, необходимо любое блюдо, но с бортиками, иначе листики не будут держатся в таком виде, окутывая бока салата, а просто лягут на блюдо.

Кладу их внахлест друг на друга по кругу. Серединку закрываю небольшим листиком капусты. Майонез я переложила в кулинарный пакет для удобства. Делаю сеточку из майонеза и распределяю половину нарезанных крабовых палочек.

Делаю сеточку из майонеза и раскладываю яйца близко друг ко дружке. Немного солю и делаю сеточку из майонеза. Следующий слой из огурцов. Все также раскладываю их по поверхности и делаю сеточку из майонеза. Затем покрываю консервированной кукурузой и майонезом, вторую часть крабовых палочек и майонез. Накрываю пластинками плавленого сыра. Этот слой майонезом я не смазывала, чтобы огурцы не «съезжали». Завершающим слоем раскладываю огурцы внахлест друг на друга.

Такой салат можно подавать сразу, долгой пропитки он не требует. Замечательно разрезается на порционные кусочки, получается сочным за счет огурца и кукурузы и крабовых палочек, я их размораживала в воде, тогда они получаются более сочными.

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