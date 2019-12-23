Рецепт дня: закусочный куриный торт с сыром, маринованными огурцами и оливками

Приготовить закусочный торт из куриного филе очень просто. Вы непременно оцените его пикантный и яркий вкус.

В этом блюде нежнейшие куриные блинчики идеально дополнены начинкой из плавленого сыра, маринованных огурчиков и оливок. Такая закуска станет достойным украшением праздничного стола. Попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

Для блинов:

Филе куриное – 400 г

Кефир 2,5 % – 350-400 мл

Яйца – 2 шт.

Мука пшеничная – 70 г

Масло растительное – 20 мл

Разрыхлитель – 1 ч. ложка

Соль – 1 ч. ложка

Перец чёрный молотый – по вкусу

Мускатный орех молотый – ½ ч. ложки

Для начинки:

Сыр плавленый – 150 г

Огурцы маринованные – 150 г

Оливки – 15 шт.

Майонез – 200 г

Зелень укропа – 2-3 веточки

Зелень петрушки – 2-3 веточки

Лук зелёный – 2 веточки

Чеснок – 2 зубчика

Для украшения (по желанию):

Зелень укропа – по вкусу

Клюква – по вкусу

Приготовление

Подготавливаем продукты для приготовления закусочного торта.

1. Куриное филе тщательно промываем и нарезаем крупными произвольными кусками. Выкладываем филе в чашу блендера, добавляем соль, перец и мускатный орех.

Измельчаем до однородности.

2. В чашу блендера к фаршу добавляем яйца, муку, разрыхлитель и кефир. Перебиваем в блендере до однородности.

3. Разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом. Выливаем на сковороду 2-3 ст. ложки теста, распределяя его по всему дну. Жарим блин по 2-3 минуты с каждой стороны. Так проделываем со всем тестом. Перед каждым блином смазываем сковороду растительным маслом.

Даём им полностью остыть.

4. Маринованные огурцы натираем на крупной тёрке. Отжимаем огурцы от лишнего сока. Оливки натираем на крупной тёрке. Сыр натираем на мелкой тёрке. Зелень мелко нарезаем. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.

5. Соединяем майонез, сыр, зелень, оливки, маринованные огурцы и чеснок. Перемешиваем. Собираем торт.

6. Выкладываем первый блин на плоскую тарелку и смазываем начинкой. Так проделываем со всеми коржами и начинкой.

7. Последний корж также смазываем начинкой. Украшаем блинный торт измельчённым укропом и ягодами клюквы.

Закусочный блинный торт из куриного филе, с пикантной начинкой из сыра, маринованных огурцов и оливок готов.

Приятного аппетита!