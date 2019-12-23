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Рецепт дня: закусочный куриный торт с сыром, маринованными огурцами и оливками

Рецепт дня: закусочный куриный торт с сыром, маринованными огурцами и оливками
02:56 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Приготовить закусочный торт из куриного филе очень просто. Вы непременно оцените его пикантный и яркий вкус.

В этом блюде нежнейшие куриные блинчики идеально дополнены начинкой из плавленого сыра, маринованных огурчиков и оливок. Такая закуска станет достойным украшением праздничного стола. Попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

Для блинов:

  • Филе куриное – 400 г

  • Кефир 2,5 % – 350-400 мл

  • Яйца – 2 шт.

  • Мука пшеничная – 70 г

  • Масло растительное – 20 мл

  • Разрыхлитель – 1 ч. ложка

  • Соль – 1 ч. ложка

  • Перец чёрный молотый – по вкусу

  • Мускатный орех молотый – ½ ч. ложки

Для начинки:

  • Сыр плавленый – 150 г

  • Огурцы маринованные – 150 г

  • Оливки – 15 шт.

  • Майонез – 200 г

  • Зелень укропа – 2-3 веточки

  • Зелень петрушки – 2-3 веточки

  • Лук зелёный – 2 веточки

  • Чеснок – 2 зубчика

Для украшения (по желанию):

  • Зелень укропа – по вкусу

  • Клюква – по вкусу

Приготовление

Подготавливаем продукты для приготовления закусочного торта.

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1. Куриное филе тщательно промываем и нарезаем крупными произвольными кусками. Выкладываем филе в чашу блендера, добавляем соль, перец и мускатный орех.

Измельчаем до однородности.

2. В чашу блендера к фаршу добавляем яйца, муку, разрыхлитель и кефир. Перебиваем в блендере до однородности.

3. Разогреваем сковороду и смазываем растительным маслом. Выливаем на сковороду 2-3 ст. ложки теста, распределяя его по всему дну. Жарим блин по 2-3 минуты с каждой стороны. Так проделываем со всем тестом. Перед каждым блином смазываем сковороду растительным маслом.

Даём им полностью остыть.

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4. Маринованные огурцы натираем на крупной тёрке. Отжимаем огурцы от лишнего сока. Оливки натираем на крупной тёрке. Сыр натираем на мелкой тёрке. Зелень мелко нарезаем. Чеснок очищаем и пропускаем через пресс.

5. Соединяем майонез, сыр, зелень, оливки, маринованные огурцы и чеснок. Перемешиваем. Собираем торт.

6. Выкладываем первый блин на плоскую тарелку и смазываем начинкой. Так проделываем со всеми коржами и начинкой.

7. Последний корж также смазываем начинкой. Украшаем блинный торт измельчённым укропом и ягодами клюквы.

Закусочный блинный торт из куриного филе, с пикантной начинкой из сыра, маринованных огурцов и оливок готов.

Приятного аппетита!

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