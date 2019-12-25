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Среда, 25.12.2019
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Рецепт дня: вкусные закусочные блинчики

Рецепт дня: вкусные закусочные блинчики
03:45 Сегодня Телеграф vkusnopoedim.temaretik.com Фото: vkusnopoedim.temaretik.com

Простой и очень вкусный рецепт закуски для новогоднего стола.

Закусочные блинчики – отличный вариант. Очень просто, начинка самая разная, сегодня у меня творог, морковь и руккола.

Ингредиенты:

  • Печень – 500-600 г.

  • Яйца – 2 шт.

  • Молоко – 400 мл.

  • Растительное масло – 5 ст.л.

  • Соль, черный перец.

  • Творог – 500 г.

  • Сметана – 2 ст.л.

  • Морковь – 2 шт.

  • Чеснок- 2-3 зуб.

  • Руккола

  • Соль, черный перец

Приготовление:

Начнем с печени. Печень можно взять любую. Я ее предварительно очистила от пленок.

Измельчаем ее в блендере. Если нет блендера используйте мясорубку. Далее добавляем яйца, соль и специи, вливаем молоко. Перемешиваем.

Можно все это взбить погружным блендером. Нужно, чтобы получилась жидкая однородная масса. Иначе не получится тоненьких блинчиков.

Добавляем муку. Перемешиваем хорошо, чтобы не было комочков. Добавляем растительное масло. Перемешиваем. Тесто получается достаточно жидким, хорошо стекающим с ложки.

Жарим блины на сковороде с двух сторон до румяности. Я перед первый блином сковороду смазала, дальше этого делать не буду. Из указанного количества продуктов у меня получилось 20 тонких блинчиков.

Морковь натерла и теперь жарю до мягкости.

Творог смешаю со сметаной, я блендерю, чтобы масса была однородная. Добавляю чеснок и соль.

Можно дополнительно порубить зелень.

Теперь на блинчик намазываю творог, затем с краю ложку моркови и заворачиваю.

Во второй блинчик вместо моркови хочу положить рукколу. Так же сворачиваю. Нарезаю на три части. Все закуска готова)

С наступающим, дорогие друзья! Пусть ваш новогодний стол будет ярким и вкусным! 

Приятного аппетита!

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