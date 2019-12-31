Рецепт дня: закусочные слойки "Елочки" с ветчиной и сливочным сыром (Фото)

Для новогоднего застолья даже самые обычные блюда хочется готовить как-то по-особому, с фантазией.

Очень оригинально будут смотреться слойки с сыром и ветчиной, оформленные в виде ёлочек. Такие слойки несомненно украсят ваш праздничный стол, к тому же они получаются очень вкусными.

Ингредиенты:

Тесто слоёное бездрожжевое - 500 г

Сыр сливочный творожный - 60 г

Балык свиной сыровяленый (или ветчина, колбаса) - 100 г

Оливки зелёные - 9-10 шт.

Мука - 1-2 ст. ложки (для раскатывания теста)

Яйцо (по желанию) - 1 шт. (для смазывания слоек)

Приготовление

Подготовить ингредиенты для приготовления слоек.

1. Слоёное тесто предварительно разморозить. Если колбаса (ветчина) не нарезана, её нужно нарезать очень-очень тонкими ломтиками.

Также понадобятся деревянные шпажки.

2. Слоёное тесто выложить на пергамент, присыпанный мукой, и раскатать в прямоугольник толщиной около 3 мм. Прямоугольник разрезать на 2 равные части.

3. На одну часть теста нанести равномерно слой сливочного сыра. На сливочный сыр выложить тонко нарезанный балык (ветчину, колбасу).

4. Накрыть вторым слоем теста, слегка прижать. Острым ножом нарезать тесто с начинкой на полоски шириной 1,5-2 см.

Включить духовку для разогрева до 200 градусов.

5. Из полосок теста сформировать ёлочки. Для этого выложить полоску теста начинкой (срезом) вверх. Уложить тесто "гармошкой", начиная с верхнего края (верхушка ёлочки) и выкладывая каждое последующее сложение чуть длиннее предыдущего.

6. Проткнуть ёлочку насквозь деревянной шпажкой, так, чтобы сверху шпажка вышла из теста на 2 см. Таким образом сформировать ёлочки из всех полосок теста. Противень застелить пергаментом и выложить на него ёлочки. У меня получилось 9 штук. Сверху каждую слойку можно смазать взбитым яйцом.

7. Выпекать ёлочки в нагретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут. Готовые слойки переложить на решетку. На верхушку каждой ёлочки надеть оливку.

Слойки получаются очень вкусными, хрустящим снаружи и с нежной начинкой внутри.

Приятного аппетита!