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Рецепт дня: закусочные слойки "Елочки" с ветчиной и сливочным сыром (Фото)

Рецепт дня: закусочные слойки "Елочки" с ветчиной и сливочным сыром (Фото)
03:43 Сегодня Телеграф Фото: www.russianfood.com

Для новогоднего застолья даже самые обычные блюда хочется готовить как-то по-особому, с фантазией.

Очень оригинально будут смотреться слойки с сыром и ветчиной, оформленные в виде ёлочек. Такие слойки несомненно украсят ваш праздничный стол, к тому же они получаются очень вкусными.

Ингредиенты:

  • Тесто слоёное бездрожжевое - 500 г

  • Сыр сливочный творожный - 60 г

  • Балык свиной сыровяленый (или ветчина, колбаса) - 100 г

  • Оливки зелёные - 9-10 шт.

  • Мука - 1-2 ст. ложки (для раскатывания теста)

  • Яйцо (по желанию) - 1 шт. (для смазывания слоек)

Приготовление

Подготовить ингредиенты для приготовления слоек.

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1. Слоёное тесто предварительно разморозить. Если колбаса (ветчина) не нарезана, её нужно нарезать очень-очень тонкими ломтиками.

Также понадобятся деревянные шпажки.

2. Слоёное тесто выложить на пергамент, присыпанный мукой, и раскатать в прямоугольник толщиной около 3 мм. Прямоугольник разрезать на 2 равные части.

3. На одну часть теста нанести равномерно слой сливочного сыра. На сливочный сыр выложить тонко нарезанный балык (ветчину, колбасу).

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4. Накрыть вторым слоем теста, слегка прижать. Острым ножом нарезать тесто с начинкой на полоски шириной 1,5-2 см.

Включить духовку для разогрева до 200 градусов.

5. Из полосок теста сформировать ёлочки. Для этого выложить полоску теста начинкой (срезом) вверх. Уложить тесто "гармошкой", начиная с верхнего края (верхушка ёлочки) и выкладывая каждое последующее сложение чуть длиннее предыдущего.

6. Проткнуть ёлочку насквозь деревянной шпажкой, так, чтобы сверху шпажка вышла из теста на 2 см. Таким образом сформировать ёлочки из всех полосок теста. Противень застелить пергаментом и выложить на него ёлочки. У меня получилось 9 штук. Сверху каждую слойку можно смазать взбитым яйцом.

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7. Выпекать ёлочки в нагретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут. Готовые слойки переложить на решетку. На верхушку каждой ёлочки надеть оливку.

Слойки получаются очень вкусными, хрустящим снаружи и с нежной начинкой внутри.

Приятного аппетита!

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