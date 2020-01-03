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Рецепты на Рождество 2020: что приготовить на Святвечер

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Рецепты на Рождество 2020: что приготовить на Святвечер
17:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Одним из 12 блюд на Святвечер, традиционно, являются постные вареники. Это блюдо символизирует достаток в семье.

Святой вечер в канун Рождества собирает за столом всю большую семью. В этот вечер на стол ставят 12 постных блюд, несмотря на то, что все блюда постные – этот ужин еще называют "богатым".

Сочельник приходится на последний день Рождественского поста. 

Рецепт постных вареников на Святвечер

Ингредиенты для теста:

  • 0,5 кг муки;

  • 250 мл воды;

  • 2 ст. ложки масла;

  • соль по вкусу.

Ингредиенты для начинки:

  • 0,3 кг белокочанной капусты (можно использовать и квашеную капусту);

  • 0,3 кг картофеля;

  • 1 средняя морковь;

  • 2 средние луковицы;

  • растительное масло;

  • соль по вкусу;

  • лавровый лист.

Рецепт теста для вареников:

Просейте муку, добавьте воду, соль, масло и замесите крутое тесто. Накройте его и оставьте примерно на час, тем временем можно приготовить начинку. А затем можно приступать к разделыванию теста и лепке вареников.

Такое тесто получается эластичным, его можно тонко раскатывать, а в кипятке оно не разваривается.

Рецепт постных вареников с картошкой и капустой:

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1. Мелко порежьте лук, натрите на крупной терке морковь и поджарьте на масле. Нашинкуйте капусту. Добавьте ее на сковороду к моркови и тушите на медленном огне 20 минут, периодически помешивая. Под конец положите лавровый лист и посолите.

2. Картофель почистите и отварите в подсоленной воде. Сделайте пюре.

3. Смешайте капустку с картошкой и остудите.

4. С этой начинкой можно лепить небольшие вареники, раскатав перед этим тесто. Варить 5-7 минут.

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Вареники, Праздник, Кулинария, Святвечер, Блюда на Рождество, Рождество 2020, Что приготовить на Святвечер, Вкусные рецепты вареников.
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