Рецепты на Рождество 2020: что приготовить на Святвечер

Святой вечер в канун Рождества собирает за столом всю большую семью. В этот вечер на стол ставят 12 постных блюд, несмотря на то, что все блюда постные – этот ужин еще называют "богатым".
Сочельник приходится на последний день Рождественского поста.
Рецепт постных вареников на Святвечер
Ингредиенты для теста:
0,5 кг муки;
250 мл воды;
2 ст. ложки масла;
Ингредиенты для начинки:
0,3 кг белокочанной капусты (можно использовать и квашеную капусту);
0,3 кг картофеля;
1 средняя морковь;
2 средние луковицы;
растительное масло;
соль по вкусу;
лавровый лист.
Рецепт теста для вареников:
Просейте муку, добавьте воду, соль, масло и замесите крутое тесто. Накройте его и оставьте примерно на час, тем временем можно приготовить начинку. А затем можно приступать к разделыванию теста и лепке вареников.
Такое тесто получается эластичным, его можно тонко раскатывать, а в кипятке оно не разваривается.
Рецепт постных вареников с картошкой и капустой:
1. Мелко порежьте лук, натрите на крупной терке морковь и поджарьте на масле. Нашинкуйте капусту. Добавьте ее на сковороду к моркови и тушите на медленном огне 20 минут, периодически помешивая. Под конец положите лавровый лист и посолите.
2. Картофель почистите и отварите в подсоленной воде. Сделайте пюре.
3. Смешайте капустку с картошкой и остудите.
4. С этой начинкой можно лепить небольшие вареники, раскатав перед этим тесто. Варить 5-7 минут.