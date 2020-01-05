Что приготовить на Рождество 2020: вкусные и простые рецепты салатов (Фото, Видео)

Каждая хозяйка хочет приготовить на Рождество – интересные и оригинальные рецепты салатов, чтобы удивить своих родных и близких.

В светлый день Рождества Христова собирается вся семья, чтобы провести уютно время в семейном кругу. Следовательно, каждая хозяйка хочет быть оригинальной и приготовить необычные вкусности.

Салат с мясом "Очарование"

Для этого салата можно использовать не только свинину, но и говядину, индейку или курицу.

Ингредиенты:

600 граммов свинины;

1 луковица;

1 морковь;

растительное масло;

майонез;

перец;

соль.

Рецепт приготовления салата "Очарование":

1. Опустите мясо в кастрюлю с кипящей водой, довести до кипения, посолите и варите до готовности, затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.

2. Почистите лук и морковь, нашинкуйте лук полукольцами, морковь потрите на крупной терке. В сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите лук с морковью и обжарьте, помешивая до мягкости и легкого зарумянивания, около 10 минут.

3. Остудите обжаренные овощи. Перемешайте мясо с луком и морковью, добавить майонез, поперчите и посолите.

Салат "Нежность"

Ингредиенты:

1 яйцо;

1 свежий огурец;

1 куриная копченая грудка;

4 штуки чернослива;

3 штуки грецких орехов;

майонез.

Рецепт приготовления салата "Нежность":

1. Отварите куриные яйца.

2. Нарежьте кусочками копченую куриную грудку и яйца.

3. Помойте чернослив и нарежьте его кусочками, измельчите грецкие орехи.

4. Помойте огурцы и нарежьте соломкой.

5. В салатницу первым слоем выложите куриную грудку и смажьте майонезом, затем измельчите грецкие орехи и чернослив смазав майонезом, после этого свежий огурец смазав майонезом, сверху потрите салат яйцом.

Салат "Гавайское наслаждение"

Ингредиенты:

1 штука куриного филе;

150 граммов консервированных ананасов;

150 граммов шампиньонов;

1 штука лука репчатого;

майонез, соль, перец.

Рецепт приготовления салата "наслаждение Гавайская":

1. Отварите куриное филе и нарежьте его небольшими кубиками.

2. Грибы и лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до готовности.

3. Готовые грибы охладите и смешайте с куриным филе и кусочками ананасов.

4. Салат заправьте майонезом и выложите в салатницу. Украсьте салат кольцами ананаса и половинками обжаренных грибов.

Салат "Гранатовый браслет с черносливом"

Ингредиенты:

1 свекла;

2 моркови;

2 картофеля;

200 граммов куриного филе;

100 грамм чернослива;

2 штуки грецких орехов;

3 яйца;

1 гранат;

майонез.

Рецепт приготовления салата "Гранатовый браслет с черносливом":

1. Свеклу, картофель и морковь отдельно отварить. Затем охладить и очистить от кожуры.

2. Свеклу натереть на терке. Ядра грецких орехов измельчить и смешать с тертым свеклой.

3. Куриное филе отварить, охладить, нарезать маленькими кусочками.

4. Хорошо промытый чернослив измельчить.

5. Яйца сварить вкрутую, охладить и почистить.

Оформление салата:

Салат выкладываем слоями в виде браслета. Можно поставить в центр блюда стакан или чашку. В конце приготовления стакан нужно вынуть.

1-й слой: картофель, натертый на крупной терке + майонез;

2-й слой: тертая свекла с орехами + майонез;

3-й слой: курица + майонез;

4-й слой: чернослив + майонез;

5-й слой: тертая морковь + майонез;

6-й слой: яйца, натертые на мелкую терку + майонез.

Поверхность салата густо посыпаем зернами граната и ставим в холодильник на 2-3 часа перед подачей.