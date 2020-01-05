Что приготовить на Рождество 2020: вкусные и простые рецепты салатов (Фото, Видео)

В светлый день Рождества Христова собирается вся семья, чтобы провести уютно время в семейном кругу. Следовательно, каждая хозяйка хочет быть оригинальной и приготовить необычные вкусности.
Салат с мясом "Очарование"
Для этого салата можно использовать не только свинину, но и говядину, индейку или курицу.
Ингредиенты:
600 граммов свинины;
1 луковица;
1 морковь;
растительное масло;
майонез;
перец;
соль.
Рецепт приготовления салата "Очарование":
1. Опустите мясо в кастрюлю с кипящей водой, довести до кипения, посолите и варите до готовности, затем остудите и нарежьте мелкими кубиками.
2. Почистите лук и морковь, нашинкуйте лук полукольцами, морковь потрите на крупной терке. В сковороде разогрейте немного растительного масла, выложите лук с морковью и обжарьте, помешивая до мягкости и легкого зарумянивания, около 10 минут.
3. Остудите обжаренные овощи. Перемешайте мясо с луком и морковью, добавить майонез, поперчите и посолите.
Салат "Нежность"
Ингредиенты:
1 яйцо;
1 свежий огурец;
1 куриная копченая грудка;
4 штуки чернослива;
3 штуки грецких орехов;
майонез.
Рецепт приготовления салата "Нежность":
1. Отварите куриные яйца.
2. Нарежьте кусочками копченую куриную грудку и яйца.
3. Помойте чернослив и нарежьте его кусочками, измельчите грецкие орехи.
4. Помойте огурцы и нарежьте соломкой.
5. В салатницу первым слоем выложите куриную грудку и смажьте майонезом, затем измельчите грецкие орехи и чернослив смазав майонезом, после этого свежий огурец смазав майонезом, сверху потрите салат яйцом.
Салат "Гавайское наслаждение"
Ингредиенты:
1 штука куриного филе;
150 граммов консервированных ананасов;
150 граммов шампиньонов;
1 штука лука репчатого;
майонез, соль, перец.
Рецепт приготовления салата "наслаждение Гавайская":
1. Отварите куриное филе и нарежьте его небольшими кубиками.
2. Грибы и лук нарежьте и обжарьте на растительном масле до готовности.
3. Готовые грибы охладите и смешайте с куриным филе и кусочками ананасов.
4. Салат заправьте майонезом и выложите в салатницу. Украсьте салат кольцами ананаса и половинками обжаренных грибов.
Салат "Гранатовый браслет с черносливом"
Ингредиенты:
1 свекла;
2 моркови;
2 картофеля;
200 граммов куриного филе;
100 грамм чернослива;
2 штуки грецких орехов;
3 яйца;
1 гранат;
майонез.
Рецепт приготовления салата "Гранатовый браслет с черносливом":
1. Свеклу, картофель и морковь отдельно отварить. Затем охладить и очистить от кожуры.
2. Свеклу натереть на терке. Ядра грецких орехов измельчить и смешать с тертым свеклой.
3. Куриное филе отварить, охладить, нарезать маленькими кусочками.
4. Хорошо промытый чернослив измельчить.
5. Яйца сварить вкрутую, охладить и почистить.
Оформление салата:
Салат выкладываем слоями в виде браслета. Можно поставить в центр блюда стакан или чашку. В конце приготовления стакан нужно вынуть.
1-й слой: картофель, натертый на крупной терке + майонез;
2-й слой: тертая свекла с орехами + майонез;
3-й слой: курица + майонез;
4-й слой: чернослив + майонез;
5-й слой: тертая морковь + майонез;
6-й слой: яйца, натертые на мелкую терку + майонез.
Поверхность салата густо посыпаем зернами граната и ставим в холодильник на 2-3 часа перед подачей.