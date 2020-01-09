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Четверг, 09.01.2020
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Звезды готовят: рецепт "тирамису" от Снежаны Бабкиной (Фото)

Звезды готовят: рецепт "тирамису" от Снежаны Бабкиной (Фото)
20:35 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Снежана Бабкина поделилась фирменным рецептом приготовления "Тирамису".

Жена украинского певца Сергея Бабкина на своей странице в инстаграме поделилась рецептом приготовления десерта "Тирамису". Снежана провела свой первый кулинарный прямой эфир, в котором подробно рассказала об ингредиентах для десерта и процессе его приготовления.

Рецепт приготовления "Тирамису"

Для приготовления "Тирамису" от Снежаны Бабкиной понадобятся следующие продукты:

  • банка крем-сыра "Маскарпоне" (500г)

  • печенье "Савоярди" (1 уп.)

  • свежие яйца (6 шт.)

  • сахарная пудра (6 ст. ложек)

  • соль

  • ароматный сироп безалкогольный или алкогольный (можно тот, который добавляют к кофе)

  • кофе (3 эспрессо без сахара)

 
 
 
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Всем привет! Смотрели наш прямой эфир под названием- ГОТОВИМ САМОЕ ВКУСНОЕ ТИРАМИСУ ⁉️ Делитесь впечатлениями Важно Ваше мнение‼️ Я вела впервые кулинарный прямой эфир Что понравилось? Что не очень? Готовили ли Вы вместе с нами? Будете ли готовить позже? Каждый Ваш отзыв важен! p.s. Эфир доступен ещё 24 часа. Готовим вместе‼️ #снежанабабкина #тирамису

Допис, поширений snezhana_babkina (@snezhana_babkina)

Снежана прокомментировала процесс приготовления следующим образом:

1. "Заварили кофе и оставили его остывать. Помыли яйца. Взяли два чистых и сухих и отделили в них желтки от белков: в одну миску желтки, в другую – белки.

2. Берем миксер и миску с белками. Включаем миксер на наименьшую скорость и взбиваем 5 минут, добавляя немного соли и 3 столовые ложки сахарной пудры. После этого еще 7 минут взбиваем в высоких оборотах. В результате должна получиться плотная и "стоячая" пена.

3. Берем миску с желтками. Добавляем в нее 3 столовые ложки сахарной пудры, крем-сыр "Маскарпоне" и немного сиропа. Взбиваем 3-5 минут, пока масса немного побелеет.

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4. Далее берем лопатку и аккуратно эти две массы – желтую и белую, – смешиваем. Именно лопатку и именно аккуратно. Это нужно для того, чтобы легкость этой массы не исчезла.

5. Берем форму, печенье и кофе. Печенье на секунду опускаем в кофе (с одной стороны) и выкладываем на дно формы. Важно, чтобы между печеньем было расстояние 0,5 см. Выложили и хорошо смазали все это кремом. Сверху еще один слой печенья. Не забываем печенье опускать в кофе и делать это быстро, чтобы оно не развалилось. Выложили 2 слой печенья. Сверху покрыли кремом. Проверено, что "Тирамису" получается вкусным именно с 2 слоями!

6. Сверху притрусили какао. Закрыли пленкой и положили в холодильник на 5 часов, а еще лучше – на ночь".

Приятного аппетита!

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Рецепт, Знаменитости, Звезды, Тирамису, Снежана Бабкина.
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