Скачать
Пятница, 17.01.2020
Украина в ОБСЕ: Россия продолжает шантаж, поддерживая насилие на Донбассе
Украина в ОБСЕ: Россия продолжает шантаж, поддерживая насилие на Донбассе
Сенат официально начал судебный процесс по импичменту Трампа
Сенат официально начал судебный процесс по импичменту Трампа
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Мотогонщик находится в критическом состоянии после падения на Дакаре
Духовные святыни: самые труднодоступные монастыри мира (Фото)
Духовные святыни: самые труднодоступные монастыри мира (Фото)

Рецепт дня: творожное печенье с корицей

Рецепт дня: творожное печенье с корицей
03:50 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Творожное печенье с корицей – очень вкусная, ароматная и нежная выпечка.

Сочетание нежнейшего творожного теста и ароматной корицы приведёт в восторг ваших домочадцев. Приготовить такое печенье из творожного теста совсем несложно, а результат непременно порадует.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная - 200 г + на подпыл

  • Творог 5% - 200 г

  • Масло сливочное - 200 г

  • Яйцо - 1 шт.

  • Сахар - 135 г

  • Сода - 1/3 ч. л.

  • Корица молотая - 2 ч. ложки

Приготовление

1. Подготавливаем продукты для приготовления творожного печенья с корицей. В процессе готовки нам понадобится пищевая плёнка и пергаментная бумага.

Рецепт дня: тарт с мандаринами
Рецепт дня: тарт с мандаринами Читать полностью

2. Яйцо разбиваем и аккуратно отделяем желток от белка. Белок оставляем, он нам ещё пригодится. Желток добавляем к творогу, перетираем вилкой до однородности.

В миску просеиваем муку и соду. Перемешиваем.

3. Сливочное масло нарезаем кубиками.

4. К мучной смеси добавляем нарезанное масло и 100 г сахара. Руками перетираем сухие ингредиенты с маслом в крошку. К получившейся крошке выкладываем творожную массу. Тщательно перемешиваем.

Замешиваем нелипкое тесто.

Звезды готовят: рецепт "тирамису" от Снежаны Бабкиной (Фото)
Звезды готовят: рецепт "тирамису" от Снежаны Бабкиной (Фото)Читать полностью

5. Заворачиваем тесто в плёнку и отправляем в холодильник на 20 минут. Достаём тесто и выкладываем его на стол, подпыленный мукой. Раскатываем тесто в пласт 20х30 см.

6. Белок слегка разбалтываем вилкой и смазываем им пласт теста.

7. Посыпаем тесто корицей и сахаром.

8. Сворачиваем тугой рулет. Края теста защипываем. Оборачиваем рулет пищевой плёнкой и отправляем в морозилку на 30-60 минут.

Включаем духовку для разогрева до 200 градусов.

Достаём рулет из морозилки и нарезаем ломтиками толщиной 8-10 мм.

Рецепт дня: чернично-ванильная панна котта

9. Противень застилаем пергаментной бумагой и переносим заготовки для печенья на противень. Отправляем в духовку на 15-20 минут.

Готовому творожному печенью с корицей даём полностью остыть.

Приятного чаепития!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Печенье, Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Выпечка, Приготовление, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Творожное печенье с корицей.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
02 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
03 Трагедия самолета МАУ: главы МИД пяти стран призывают Иран наказать виновных
04 Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
05 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег
Экс-посол США в Украине: Не верьте, что Путин - великий стратег
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
День в ООС: погиб украинский военнослужащий
Убийство Шеремета: &quot;ЕС&quot; инициирует создание ВСК
Убийство Шеремета: "ЕС" инициирует создание ВСК
Рецепт дня: творожное печенье с корицей
Рецепт дня: творожное печенье с корицей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь