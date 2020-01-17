Рецепт дня: творожное печенье с корицей

Творожное печенье с корицей – очень вкусная, ароматная и нежная выпечка.

Сочетание нежнейшего творожного теста и ароматной корицы приведёт в восторг ваших домочадцев. Приготовить такое печенье из творожного теста совсем несложно, а результат непременно порадует.

Ингредиенты:

Мука пшеничная - 200 г + на подпыл

Творог 5% - 200 г

Масло сливочное - 200 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 135 г

Сода - 1/3 ч. л.

Корица молотая - 2 ч. ложки

Приготовление

1. Подготавливаем продукты для приготовления творожного печенья с корицей. В процессе готовки нам понадобится пищевая плёнка и пергаментная бумага.

2. Яйцо разбиваем и аккуратно отделяем желток от белка. Белок оставляем, он нам ещё пригодится. Желток добавляем к творогу, перетираем вилкой до однородности.

В миску просеиваем муку и соду. Перемешиваем.

3. Сливочное масло нарезаем кубиками.

4. К мучной смеси добавляем нарезанное масло и 100 г сахара. Руками перетираем сухие ингредиенты с маслом в крошку. К получившейся крошке выкладываем творожную массу. Тщательно перемешиваем.

Замешиваем нелипкое тесто.

5. Заворачиваем тесто в плёнку и отправляем в холодильник на 20 минут. Достаём тесто и выкладываем его на стол, подпыленный мукой. Раскатываем тесто в пласт 20х30 см.

6. Белок слегка разбалтываем вилкой и смазываем им пласт теста.

7. Посыпаем тесто корицей и сахаром.

8. Сворачиваем тугой рулет. Края теста защипываем. Оборачиваем рулет пищевой плёнкой и отправляем в морозилку на 30-60 минут.

Включаем духовку для разогрева до 200 градусов.

Достаём рулет из морозилки и нарезаем ломтиками толщиной 8-10 мм.

9. Противень застилаем пергаментной бумагой и переносим заготовки для печенья на противень. Отправляем в духовку на 15-20 минут.

Готовому творожному печенью с корицей даём полностью остыть.

Приятного чаепития!