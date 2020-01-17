Рецепт дня: творожное печенье с корицей

Сочетание нежнейшего творожного теста и ароматной корицы приведёт в восторг ваших домочадцев. Приготовить такое печенье из творожного теста совсем несложно, а результат непременно порадует.
Ингредиенты:
Мука пшеничная - 200 г + на подпыл
Творог 5% - 200 г
Масло сливочное - 200 г
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 135 г
Сода - 1/3 ч. л.
Корица молотая - 2 ч. ложки
Приготовление
1. Подготавливаем продукты для приготовления творожного печенья с корицей. В процессе готовки нам понадобится пищевая плёнка и пергаментная бумага.
2. Яйцо разбиваем и аккуратно отделяем желток от белка. Белок оставляем, он нам ещё пригодится. Желток добавляем к творогу, перетираем вилкой до однородности.
В миску просеиваем муку и соду. Перемешиваем.
3. Сливочное масло нарезаем кубиками.
4. К мучной смеси добавляем нарезанное масло и 100 г сахара. Руками перетираем сухие ингредиенты с маслом в крошку. К получившейся крошке выкладываем творожную массу. Тщательно перемешиваем.
Замешиваем нелипкое тесто.
5. Заворачиваем тесто в плёнку и отправляем в холодильник на 20 минут. Достаём тесто и выкладываем его на стол, подпыленный мукой. Раскатываем тесто в пласт 20х30 см.
6. Белок слегка разбалтываем вилкой и смазываем им пласт теста.
7. Посыпаем тесто корицей и сахаром.
8. Сворачиваем тугой рулет. Края теста защипываем. Оборачиваем рулет пищевой плёнкой и отправляем в морозилку на 30-60 минут.
Включаем духовку для разогрева до 200 градусов.
Достаём рулет из морозилки и нарезаем ломтиками толщиной 8-10 мм.
9. Противень застилаем пергаментной бумагой и переносим заготовки для печенья на противень. Отправляем в духовку на 15-20 минут.
Готовому творожному печенью с корицей даём полностью остыть.
Приятного чаепития!