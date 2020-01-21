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Перекус на работе: идеи вкусных и питательных обедов
Перекус на работе: идеи вкусных и питательных обедов

Перекус на работе: идеи вкусных и питательных обедов

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Перекус на работе: идеи вкусных и питательных обедов
17:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Каждый работник перед началом рабочей недели терзает себя мыслями о том, что приготовить на работу.

Если же столовой нет, а до ресторана далеко, приходится составлять меню на каждый день, иногда это бывает довольно сложно, поэтому мы поможем решить этот нелегкий вопрос.

Прежде всего вам стоит купить соответствующую тару. Вы можете приобрести пластиковые или стеклянные пищевые контейнеры для еды. Если у вас есть термос, то чай или кофе всегда будут горячими на вашем рабочем столе.

Идеи обедов на работу, которые требуют минимум времени на приготовление:

Гарниры:

– картофель по-домашнему;

– картофельное пюре;

– картофель вареный кусками;

– вареная гречка;

– вареный рис с овощами;

– плов;

– вареные макароны;

– паста с тунцом;

– гороховое пюре

– вареники;

– дранники;

– перловая каша.

Мясное блюдо:

– жареная рыба;

– котлета;

– жареная печень;

– отбивная куриная;

– отбивная свиная;

– котлета на пару;

– свиной стейк;

– запеченная рыба;

– тефтели с томатами;

– запеченная индюшачья грудка;

– лазанья;

– жареная печень;

– сардельки и сосиски.

Варианты салатов:

– салат из помидоров, болгарского перца и огурцов с добавлением оливкового масла;

– салат из помидоров, брынзы и зелени;

– салат "Мимоза";

– салат из моркови и плавленого сыра;

– салат "Сельдь под шубой";

– салат "Греческий";

– салат "Цезарь";

– салат с крабовыми палочками;

– салат "Днестр".

Идеи обедов на работу без мяса:

– цветная капуста, брокколи, кабачки, баклажаны, болгарский перец на пару;

– овощи тушеные;

– вареные яйца (2 яйца можно употреблять каждый день);

– баклажаны запеченные с сыром и помидорами;

– овощное рагу;

– жареная картошка с лисичками;

– фалафель.

В качестве перекусов выбирайте зеленое яблоко, нектарин, виноград, орехи, морковь, цветную капусту, сыр, йогурт, сухофрукты. Предлагаем варианты обедов на каждый день.

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Идея обеда на работу

Понедельник

Овощи на пару + рыба на пару + вареная гречка.

Вторник

Отбивная куриная с картофелем по-домашнему + салат "Днестр".

Среда

Отбивная из свинины с картофельным пюре, салат из свеклы.

Четверг

Котлета домашняя с макаронами + цветная капуста, морковь, брокколи на пару.

Пятница

Телятина с грибным соусом с картофельным пюре + салат "Греческий".

Суббота

Куриная отбивная с рисом с овощами + салат из помидоров, болгарского перца и огурцов.

Воскресенье

Паста с тунцом и томатным пюре + свежие овощи.

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