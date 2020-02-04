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Рецепт дня: Суп с копчеными колбасками и фасолью

Рецепт дня: Суп с копчеными колбасками и фасолью
03:48 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Суп легко заменит и первое, и второе блюдо!

Приготовим аппетитный, наваристый и сытный суп, который готовится буквально 30 минут.

Ингредиенты:

  • 3 шт. картошки

  • 1 луковица

  • 1 морковь

  • 5 шт. колбасок – 260 гр.

  • 2 ст.л. томатного кетчупа

  • 1 банка красной консервированной фасоли

  • соль, перец по вкусу

  • растительное масло для пассировки

  • зелень

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты. Поставить разогреваться кастрюлю с водой на плиту.

Овощи помыть и очистить. Порезать кубиками картошку. Репчатый лук нарезать на мелкие кубики. Морковь натереть на терке. Копченые колбаски нарезать на удобные для приема пищи размеры. Если вода уже закипела, закинуть картошку в кастрюлю.

На растительном масле сделать пассировку с луком и морковью. Морковь размягчилась, уменьшилась в размере. Добавить 2 ст.л. томатного кетчупа или пасты. Тщательно перемешать. Картофель уже почти готов, добавим к нему пережарку. Сюда же поместить колбаски, консервированную фасоль, предварительно слив воду из банки. Если любите, чтобы в супе было много бульона, добавьте воды. Присолить, добавить перец. Дать супу закипеть, убавить огонь и варить все до готовности картошки. Перед подачей добавить измельченную зелень.

Вот такой наваристый, аппетитный и ароматный суп с фасолью и копчеными колбасками готов.

Готовьте с удовольствием, кушайте с аппетитом!

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