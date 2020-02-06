Рецепт дня: Заливной пирог с консервированной рыбой и картофелем

Такой сытный и несложный заливной пирог с рыбой и картофелем отлично подойдёт для плотного перекуса в любое время дня.

Простой и вкусный вариант заливного пирога, тесто для которого готовится на молоке. В качестве начинки - консервированная рыба и картофель.

Ингредиенты:

Тунец консервированный в собственном соку - 250 г

Картофель - 1 шт.

Мука - 220 г

Молоко - 250 мл

Яйца - 2 шт.

Лук репчатый - 1 шт.

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Соль - по вкусу

Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

Подготовить продукты.

Вместо тунца можно использовать любую другую консервированную рыбу.

Из банки с консервированной рыбой слить жидкость.

1. В миску вбить яйца и посолить. Влить к яйцам молоко. Венчиком взбить яйца с молоком до однородности. Просеять к яично-молочной смеси муку и разрыхлитель.

Активно перемешать ингредиенты. Должно получиться достаточно жидкое тесто, как на оладьи.

2. Картофель очистить и натереть на крупной тёрке.

3. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.

Дно разъёмной формы выстелить пергаментом. Залить в подготовленную форму половину теста.

Консервированную рыбу размять вилкой и выложить в форму на тесто. Поперчить.

4. Поверх рыбы выложить слой картофеля. Посолить.

5. Луковицу очистить и мелко нарезать.

Распределить измельчённый лук поверх картофеля.

6. Сверху залить оставшейся частью теста.

7. Выпекать заливной пирог с консервированной рыбой и картофелем в духовке 45-50 минут.

Готовый пирог остудить до комнатной температуры прямо в форме.

8. Извлечь картофельно-рыбный пирог из формы на плоское блюдо или доску.

Нарезать пирог порционными кусочками и подать к столу.

Приятного аппетита!