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Рецепт дня: Заливной пирог с консервированной рыбой и картофелем

Рецепт дня: Заливной пирог с консервированной рыбой и картофелем
04:04 Сегодня Телеграф

Такой сытный и несложный заливной пирог с рыбой и картофелем отлично подойдёт для плотного перекуса в любое время дня.

Простой и вкусный вариант заливного пирога, тесто для которого готовится на молоке. В качестве начинки - консервированная рыба и картофель.

Ингредиенты:

  • Тунец консервированный в собственном соку - 250 г

  • Картофель - 1 шт.

  • Мука - 220 г

  • Молоко - 250 мл

  • Яйца - 2 шт.

  • Лук репчатый - 1 шт.

  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

Подготовить продукты.

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Вместо тунца можно использовать любую другую консервированную рыбу.

Из банки с консервированной рыбой слить жидкость.

1. В миску вбить яйца и посолить. Влить к яйцам молоко. Венчиком взбить яйца с молоком до однородности. Просеять к яично-молочной смеси муку и разрыхлитель.

Активно перемешать ингредиенты. Должно получиться достаточно жидкое тесто, как на оладьи.

2. Картофель очистить и натереть на крупной тёрке.

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3. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.

Дно разъёмной формы выстелить пергаментом. Залить в подготовленную форму половину теста.

Консервированную рыбу размять вилкой и выложить в форму на тесто. Поперчить.

4. Поверх рыбы выложить слой картофеля. Посолить.

5. Луковицу очистить и мелко нарезать.

Распределить измельчённый лук поверх картофеля.

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6. Сверху залить оставшейся частью теста.

7. Выпекать заливной пирог с консервированной рыбой и картофелем в духовке 45-50 минут.

Готовый пирог остудить до комнатной температуры прямо в форме.

8. Извлечь картофельно-рыбный пирог из формы на плоское блюдо или доску.

Нарезать пирог порционными кусочками и подать к столу.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Ингредиенты, Блюдо, Пирог, Приготовление, Рецепт дня, Вкусное блюдо, Заливной пирог с консервированной рыбой и картофелем, Заливной пирог.
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