Рецепт дня: Заливной пирог с консервированной рыбой и картофелем

Простой и вкусный вариант заливного пирога, тесто для которого готовится на молоке. В качестве начинки - консервированная рыба и картофель.
Ингредиенты:
Тунец консервированный в собственном соку - 250 г
Картофель - 1 шт.
Мука - 220 г
Молоко - 250 мл
Яйца - 2 шт.
Лук репчатый - 1 шт.
Разрыхлитель - 1 ч. ложка
Соль - по вкусу
Перец чёрный молотый - по вкусу
Приготовление
Подготовить продукты.
Вместо тунца можно использовать любую другую консервированную рыбу.
Из банки с консервированной рыбой слить жидкость.
1. В миску вбить яйца и посолить. Влить к яйцам молоко. Венчиком взбить яйца с молоком до однородности. Просеять к яично-молочной смеси муку и разрыхлитель.
Активно перемешать ингредиенты. Должно получиться достаточно жидкое тесто, как на оладьи.
2. Картофель очистить и натереть на крупной тёрке.
3. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.
Дно разъёмной формы выстелить пергаментом. Залить в подготовленную форму половину теста.
Консервированную рыбу размять вилкой и выложить в форму на тесто. Поперчить.
4. Поверх рыбы выложить слой картофеля. Посолить.
5. Луковицу очистить и мелко нарезать.
Распределить измельчённый лук поверх картофеля.
6. Сверху залить оставшейся частью теста.
7. Выпекать заливной пирог с консервированной рыбой и картофелем в духовке 45-50 минут.
Готовый пирог остудить до комнатной температуры прямо в форме.
8. Извлечь картофельно-рыбный пирог из формы на плоское блюдо или доску.
Нарезать пирог порционными кусочками и подать к столу.
Приятного аппетита!