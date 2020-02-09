Рецепт дня: Творожно-шоколадный кекс с орехами

Эта выпечка хороша тем, что ее можно приготовить как в одной большой форме, как пирог, так и в средних формах, как кекс, а также в маленьких порционных формочках, как маффины. Ингредиентов много не нужно, и все они доступны.
Ингредиенты:
Творог - 150 г
Яйца - 2 шт.
Сахар - 75 г
Масло сливочное - 75 г
Какао-порошок - 15 г
Орехи грецкие - 50 г
Разрыхлитель - 1 ч. ложка
Мука - 75-100 г
Масло подсолнечное для смазывания формы - 1 ст. ложка
Приготовление
Приготовим необходимые ингредиенты.
1. Орехи раздробим в блендере или кулинарным молоточком.
2. Соединим размягченное масло с сахаром. Перетрем блендером или миксером.
3. Добавим яйца. Массу перемешаем. Добавим в тесто творог.
4. Муку перемешаем с разрыхлителем и добавим к остальным ингредиентам. Перемешаем все вместе.
5. Форму, в которой будем выпекать кекс, смажем подсолнечным маслом. Выложим тесто.
Духовку разогреваем и выпекаем кекс при температуре 175 градусов примерно 35 минут. Чтобы проверить, пропекся ли кекс, погрузим внутрь деревянную шпажку. Если она остается сухой, значит, пирог готов.
Творожно-шоколадный кекс с орехами готов. Прекрасный десерт к чаю или кофе!
Приятного аппетита!