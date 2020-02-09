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Рецепт дня: Творожно-шоколадный кекс с орехами

Рецепт дня: Творожно-шоколадный кекс с орехами
05:03 Сегодня Телеграф

Нежный пирог с ярким шоколадно-ореховым вкусом. Рекомендуем использовать именно грецкие орехи.

Эта выпечка хороша тем, что ее можно приготовить как в одной большой форме, как пирог, так и в средних формах, как кекс, а также в маленьких порционных формочках, как маффины. Ингредиентов много не нужно, и все они доступны.

Ингредиенты:

  • Творог - 150 г

  • Яйца - 2 шт.

  • Сахар - 75 г

  • Масло сливочное - 75 г

  • Какао-порошок - 15 г

  • Орехи грецкие - 50 г

  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка

  • Мука - 75-100 г

  • Масло подсолнечное для смазывания формы - 1 ст. ложка

Приготовление

Приготовим необходимые ингредиенты.

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1. Орехи раздробим в блендере или кулинарным молоточком.

2. Соединим размягченное масло с сахаром. Перетрем блендером или миксером.

3. Добавим яйца. Массу перемешаем. Добавим в тесто творог.

4. Муку перемешаем с разрыхлителем и добавим к остальным ингредиентам. Перемешаем все вместе.

5. Форму, в которой будем выпекать кекс, смажем подсолнечным маслом. Выложим тесто.

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Духовку разогреваем и выпекаем кекс при температуре 175 градусов примерно 35 минут. Чтобы проверить, пропекся ли кекс, погрузим внутрь деревянную шпажку. Если она остается сухой, значит, пирог готов.

Творожно-шоколадный кекс с орехами готов. Прекрасный десерт к чаю или кофе!

Приятного аппетита!

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