Рецепт дня: Творожно-шоколадный кекс с орехами

Нежный пирог с ярким шоколадно-ореховым вкусом. Рекомендуем использовать именно грецкие орехи.

Эта выпечка хороша тем, что ее можно приготовить как в одной большой форме, как пирог, так и в средних формах, как кекс, а также в маленьких порционных формочках, как маффины. Ингредиентов много не нужно, и все они доступны.

Ингредиенты:

Творог - 150 г

Яйца - 2 шт.

Сахар - 75 г

Масло сливочное - 75 г

Какао-порошок - 15 г

Орехи грецкие - 50 г

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Мука - 75-100 г

Масло подсолнечное для смазывания формы - 1 ст. ложка

Приготовление

Приготовим необходимые ингредиенты.

1. Орехи раздробим в блендере или кулинарным молоточком.

2. Соединим размягченное масло с сахаром. Перетрем блендером или миксером.

3. Добавим яйца. Массу перемешаем. Добавим в тесто творог.

4. Муку перемешаем с разрыхлителем и добавим к остальным ингредиентам. Перемешаем все вместе.

5. Форму, в которой будем выпекать кекс, смажем подсолнечным маслом. Выложим тесто.

Духовку разогреваем и выпекаем кекс при температуре 175 градусов примерно 35 минут. Чтобы проверить, пропекся ли кекс, погрузим внутрь деревянную шпажку. Если она остается сухой, значит, пирог готов.

Творожно-шоколадный кекс с орехами готов. Прекрасный десерт к чаю или кофе!

Приятного аппетита!