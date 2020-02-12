Рецепт дня: Творожные сырки с мармеладом

Дети вряд ли откажутся от такого творожного угощения, да и сами взрослые с удовольствием попьют чай или кофе с такими сырками!
Ингредиенты
Творог жирностью 9% - 180 г
Конфеты мармеладные - 4 шт.
Масло сливочное - 30 г
Сахарная пудра - 2 ст. ложки
Кокосовая стружка - 2 ст. ложки
Приготовление
1 В миску выложите творог и мягкое сливочное масло.
2 Туда же просейте сахарную пудру.
3 Перемешайте и хорошенько взбейте погружным блендером до однородной массы.
4 Разделите творожную массу на восемь одинаковых частей.
5 Каждую мармеладную конфету разрежьте на две части. Если у вас мармелад небольшого размера, оставьте его целиком, но удвойте количество.
6 Влажной рукой возьмите одну часть творожной массы и пальцами второй руки сделайте из неё лепёшку. Выложите в середину кусочек мармелада.
7 Закройте мармелад краями творожной лепешки, скатайте шарик и обваляйте его в кокосовой стружке.
8 Поступите так со всей творожной массой и оставшимся мармеладом. Выложите творожные сырки на тарелку.
9 Уберите тарелку с творожными сырками и мармеладом в холодильник на один час.
Творожные сырки с мармеладом готовы!
Приятного аппетита!