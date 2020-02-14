Рецепт дня: Бисквитный рулет на сметане, с джемом

В качестве начинки можно использовать джем или густое варенье. Отличный вариант выпечки к чаю на День святого Валентина!

Быстрый и простой рецепт мягкого бисквитного рулета, тесто для которого замешивается с добавлением сметаны.

Ингредиенты

Яйца - 4 шт.

Мука - 320 г

Сахар - 300 г

Сметана - 200 г

Разрыхлитель - 10 г

Сода - 1/4 ч. ложки

Джем или варенье густое - 350 г

Сахарная пудра (по желанию, для украшения) - по вкусу

Приготовление

1 В глубокую миску разбить яйца, всыпать сахар.

2 Взбивать яйца с сахаром 3-5 минут, до образования пышной светлой массы. Добавить сметану и соду. Взбивать ещё 30 секунд.

3 Частями, в 3-4 приёма, добавить просеянную с разрыхлителем муку, взбивая миксером.

4 Быстро взбить до однородной массы.

5 Тесто вылить на противень. Выпекать бисквитный корж в духовке примерно 15-20 минут.

6 Готовый корж вынуть из духовки, сразу подровнять ножом края.

7 Сразу сверху на горячий корж выложить лист пергаментной бумаги. Перевернуть и снять пергамент, на котором выпекался корж.

8 Хорошо смазать бисквитный корж вареньем или джемом.

9 И свернуть в рулет при помощи пергамента. Оставить на 10 минут.

10 Рулет по желанию можно посыпать сахарной пудрой.

Разрезать рулет с джемом на порционные кусочки и подать к чаю.

Приятного аппетита!