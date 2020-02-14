Рецепт дня: Бисквитный рулет на сметане, с джемом

Быстрый и простой рецепт мягкого бисквитного рулета, тесто для которого замешивается с добавлением сметаны.
Ингредиенты
Яйца - 4 шт.
Мука - 320 г
Сахар - 300 г
Сметана - 200 г
Разрыхлитель - 10 г
Сода - 1/4 ч. ложки
Джем или варенье густое - 350 г
Сахарная пудра (по желанию, для украшения) - по вкусу
Приготовление
1 В глубокую миску разбить яйца, всыпать сахар.
2 Взбивать яйца с сахаром 3-5 минут, до образования пышной светлой массы. Добавить сметану и соду. Взбивать ещё 30 секунд.
3 Частями, в 3-4 приёма, добавить просеянную с разрыхлителем муку, взбивая миксером.
4 Быстро взбить до однородной массы.
5 Тесто вылить на противень. Выпекать бисквитный корж в духовке примерно 15-20 минут.
6 Готовый корж вынуть из духовки, сразу подровнять ножом края.
7 Сразу сверху на горячий корж выложить лист пергаментной бумаги. Перевернуть и снять пергамент, на котором выпекался корж.
8 Хорошо смазать бисквитный корж вареньем или джемом.
9 И свернуть в рулет при помощи пергамента. Оставить на 10 минут.
10 Рулет по желанию можно посыпать сахарной пудрой.
Разрезать рулет с джемом на порционные кусочки и подать к чаю.
Приятного аппетита!