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Рецепт дня: Рулет из лаваша "Мимоза" с консервированной рыбой

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Рецепт дня: Рулет из лаваша "Мимоза" с консервированной рыбой
03:57 Сегодня Телеграф

Рулет из лаваша по этому рецепту немного похож на любимый многими салат "Мимоза", но в очень оригинальный подаче!

Вкусная и сытная закуска, которая замечательно подойдёт для повседневного и, конечно же, праздничного стола.

Ингредиенты

  • Лаваш тонкий - 2 шт. (220 г)

  • Рыба консервированная в масле (сардина или сайра) - 1 банка (230 г)

  • Сыр твёрдый - 150 г

  • Укроп свежий - 30 г

  • Лук зелёный - 40 г

  • Яйца - 3 шт.

  • Майонез - 200 г

Приготовление

1 Яйца отвариваем вкрутую (10 минут после закипания), после чего остужаем в холодной воде.

2 Остывшие яйца очищаем и натираем на крупной тёрке.

3 Консервированную рыбу (без жидкости) разминаем вилкой.

4 Сыр натираем на средней тёрке.

5 Лук и укроп промываем, обсушиваем и мелко нарезаем.

6 На лаваш наносим слой майонеза.

7 Равномерным слоем выкладываем яйца. У меня они заняли приблизительно половинку первого лаваша.

8 Затем на оставшуюся половину лаваша выкладываем часть натёртого сыра.

9 Сверху посыпаем луком и укропом.

10 Начинаем сворачивать лаваш в рулет, оставив один край незавернутым.

11 Сверху на край первого лаваша накладываем внахлест второй лаваш.

12 На второй лаваш также наносим слой майонеза.

13 Если сыр ещё остался, продолжаем выкладывать его на второй лаваш. Вслед за сыром на оставшуюся часть лаваша равномерно выкладываем консервированную рыбу.

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14 Опять посыпаем сверху луком и укропом.

15 Сворачиваем лаваш с консервированной рыбой, варёными яйцами и сыром в плотный рулет.

Такой рулет можно делать и из большего количества лавашей, поочередно накладывая их друг на друга.

16 Заворачиваем рулет из лаваша "Мимоза" в пищевую плёнку и оставляем на ночь в холодильнике.

Когда рулет пропитается, разрезаем его на порционные кусочки и подаём к столу.

Приятного аппетита!

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Рецепты, Кулинария, Мимоза, Вкусные рецепты, Блюда из лаваша, Рулет из лаваша.
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