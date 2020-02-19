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Рецепт дня: Домашние конфеты "Баунти"

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Рецепт дня: Домашние конфеты "Баунти"
03:40 Сегодня Телеграф

Как готовить шоколадные конфеты в домашних условиях уже ни для кого не является секретом.

Вкусные и, думаю, всеми любимые кокосовые конфеты "Баунти" в простом домашнем исполнении.

Ингредиенты

  • Кокосовая стружка - 120 г

  • Сгущенное молоко - 200 г

  • Масло сливочное - 20 г

  • Шоколад молочный - 200 г

  • Масло растительное - 2 ч. л.

Приготовление

1 Объединяем сгущенное молоко, растопленное сливочное масло и кокосовую стружку. Хорошо всё перемешиваем. Чтобы конфеты хорошо держали форму, масса должна быть очень густой (кокосовой стружки может понадобиться немножко больше).

2 Кладем массу в пакет, разравниваем до толщины 1-1,5 см и отправляем в морозильную камеру на 1 час. 

3 Достаем кокосовую массу из морозилки и разрезаем на прямоугольные порционные кусочки (у меня получилось 7 больших конфет). Придаем им более округлую форму.

4 Шоколад разламываем на кусочки, добавляем растительное масло и растапливаем шоколад на водяной бане (или другим удобным способом).

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Обмакиваем кокосовые конфеты в шоколад и делаем сверху характерные узоры ложечкой. На этом этапе действовать нужно быстро, так как шоколад довольно быстро густеет.

Отправляем домашние батончики "Баунти" еще на некоторое время в морозилку, чтобы схватился шоколад.

Хранить такие конфеты лучше в холодильнике.

Приятного аппетита!

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Десерты, Кулинария, Баунти, Вкусные десерты, Домашние Баунти.
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