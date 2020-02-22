Рецепт дня: Вкуснейшая запеканка с картофелем и фаршем

Простой в приготовлении, сытный и вкусный семейный обед или ужин - картофельная запеканка с мясным фаршем.
Ингредиенты:
картофель 5 шт
фарш 200 гр
лук 1 шт
молоко 400 мл
мука 130 гр
яйца 2 шт
растительное масло 45 мл
зелень петрушки
соль, черный перец
разрыхлитель 1 ч.лож
сыр 70-100 гр
Приготовление:
И пока картошка остывает, обжариваем лук (порезанный кубиком) с фаршем до готовности. В конце добавляем по вкусу соль и черный перец.
Слегка взбиваем яйца с небольшой щепоткой соли. Добавляем молоко (сначало половину), муку, разрыхлитель.
Хорошо все перемешиваем (выливаем остатки молока) и добавляем картофель (натертый на крупной терке) и фарш.
Полученное тесто переливаем в подготовленную форму (моя диаметром 28 см), сверху распределяем натертый сыр.
Отправляем форму в разогретую духовку и запекаем при температуре 180 градусов, до золотистого, аппетитного цвета!
Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.
Приятного аппетита!!!