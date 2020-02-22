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Рецепт дня: Вкуснейшая запеканка с картофелем и фаршем

Рецепт дня: Вкуснейшая запеканка с картофелем и фаршем
05:04 Сегодня Телеграф prigotovimvkusno.com Фото: prigotovimvkusno.com

Готовятся просто, а получаются неверояно вкусно!

Простой в приготовлении, сытный и вкусный семейный обед или ужин - картофельная запеканка с мясным фаршем.

Ингредиенты:

  • картофель 5 шт

  • фарш 200 гр

  • лук 1 шт

  • молоко 400 мл

  • мука 130 гр

  • яйца 2 шт

  • растительное масло 45 мл

  • зелень петрушки

  • соль, черный перец

  • разрыхлитель 1 ч.лож

  • сыр 70-100 гр

Приготовление:

И пока картошка остывает, обжариваем лук (порезанный кубиком) с фаршем до готовности. В конце добавляем по вкусу соль и черный перец.

Слегка взбиваем яйца с небольшой щепоткой соли. Добавляем молоко (сначало половину), муку, разрыхлитель.

Хорошо все перемешиваем (выливаем остатки молока) и добавляем картофель (натертый на крупной терке) и фарш.

Полученное тесто переливаем в подготовленную форму (моя диаметром 28 см), сверху распределяем натертый сыр.

Отправляем форму в разогретую духовку и запекаем при температуре 180 градусов, до золотистого, аппетитного цвета!

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.

 

Приятного аппетита!!!

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