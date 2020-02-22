Рецепт дня: Вкуснейшая запеканка с картофелем и фаршем

Готовятся просто, а получаются неверояно вкусно!

Простой в приготовлении, сытный и вкусный семейный обед или ужин - картофельная запеканка с мясным фаршем.

Ингредиенты:

картофель 5 шт

фарш 200 гр

лук 1 шт

молоко 400 мл

мука 130 гр

яйца 2 шт

растительное масло 45 мл

зелень петрушки

соль, черный перец

разрыхлитель 1 ч.лож

сыр 70-100 гр

Приготовление:

И пока картошка остывает, обжариваем лук (порезанный кубиком) с фаршем до готовности. В конце добавляем по вкусу соль и черный перец.

Слегка взбиваем яйца с небольшой щепоткой соли. Добавляем молоко (сначало половину), муку, разрыхлитель.

Хорошо все перемешиваем (выливаем остатки молока) и добавляем картофель (натертый на крупной терке) и фарш.

Полученное тесто переливаем в подготовленную форму (моя диаметром 28 см), сверху распределяем натертый сыр.

Отправляем форму в разогретую духовку и запекаем при температуре 180 градусов, до золотистого, аппетитного цвета!

Подробности приготовления смотрите в коротком видео рецепте.

Приятного аппетита!!!