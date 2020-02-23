Масленица 2020: необычные рецепты блинчиков (Фото)

Канапе из блинов, на шпажках
Предлагаем вам разнообразить праздничный стол канапе из блинов на шпажках. В рецепте используется творожный сыр и слабосоленая семга. Такая закуска с красной рыбой получается красивой, аппетитной, вкусной.
Продукты
Семга слабосоленая – 300 г
Сыр творожный – 200 г
Оливки или маслины – по количеству канапе
Яйца куриные – 2 шт.
Молоко – 500 мл
Мука пшеничная – 1 стакан
Масло растительное – 30 мл
Сахар – 1 ч. ложка
Соль – 1 ч. ложка
Семгу можно заменить форелью, кетой.
Для приготовления праздничного канапе подготавливаем необходимые ингредиенты по списку.
Начнем с замеса блинного теста. Итак, в миску разбиваем пару куриных яиц. Подсыпаем по чайной ложке соли и сахарного песка. Вливаем в миску молоко. Ингредиенты перемешиваем венчиком. В получившуюся смесь подсыпаем небольшими частями пшеничную муку. Замешиваем тесто для блинов на молоке. Тесто должно быть без комочков. В блинное тесто вливаем растительное масло. Еще раз хорошо перемешиваем.
Раскаляем сковороду. Выпекаем тонкие блинчики.
Берем один блин, смазываем его творожным сыром. На смазанный блин помещаем второй - на него выкладываем тонкие кусочки слабосоленой семги. Так чередуем блины с творожным сыром и красной рыбой. Для канапе достаточно 8 блинчиков. Последний блин оставляем без начинки. Острым ножом, специальной формочкой или пиццерезкой нарезаем получившийся блинный торт на квадратные канапе. На каждое канапе помещаем оливку или маслину на шпажке.
Канапе из блинов на шпажке готово! Подаем праздничную закуску на стол.
Арабские блинчики с творожным кремом
Арабский десерт - маленькие дрожжевые блины с нежным творожным кремом внутри! Очень-очень вкусно и красиво! Готовятся арабские блинчики интересно! Теперь мы точно знаем, чем удивить гостей на Масленицу!
Продукты
Для теста:
Мука - 270 г
Крупа манная - 50 г
Сахар - 50 г
Молоко сухое - 20 г
Разрыхлитель - 1 ч. ложка
Дрожжи сухие - 1 ч. ложка
Соль - 1 щепотка
Вода тёплая - 450-600 мл
Для начинки:
Масло сливочное - 100 г
Творог - 125 г
Сахарная пудра - 25 г
Сгущенное молоко - 25 г
Для украшения:
Подготавливаем все продукты для блинного теста.
Смешиваем все сухие компоненты: муку, манную крупу, сухое молоко, сахар, разрыхлитель, соль и дрожжи.
К смеси сухих ингредиентов добавляем большую часть воды (450 мл). Заводим достаточно густое тесто на блины. Даём тесту постоять под плёнкой около 1 часа. После чего в течение минуты хорошо перемешиваем тесто венчиком. Нам нужно, чтобы тесто по консистенции напоминало жидкую сметану. Если надо, добавляем ещё воды.
На смазанную маслом сковороду выкладываем небольшие лепёшки диаметром 7-8 см. Обжариваем блины только с одной стороны. Дрожжевые блины получаются пористыми, очень интересными. Готовые блинчики складываем под полотенце - пусть постепенно остывают.
Закончили с блинами, займёмся кремом. Все продукты для начинки должны быть комнатной температуры.
Готовится всё просто. Творог со сгущёнкой взбиваем погружным блендером до получения однородной массы. Мягкое сливочное масло с сахарной пудрой взбиваем миксером. После чего частями добавляем творожную массу в масляный крем и перемешиваем. Перекладываем крем для начинки в кондитерский мешок.
Складываем блинчики пополам и до половины скрепляем края, чтобы получился рожок. Края очень хорошо слипаются. "Рожки" из блинов наполняем кремом. Какие они классные! Сочетание блинов и крема - очень вкусное!
По желанию крем можно присыпать молотыми орехами.
Блинный торт со сметанным кремом
Порадуйте своих близких очень нежным тортом из блинов со сметанным кремом. Прослойка из абрикосового джема делает блинный торт по этому рецепту особенно вкусным.
Продукты
Для блинов:
Мука - 150 г
Молоко - 400 мл
Яйца - 2 шт.
Сахар - 2 ст. ложки
Соль - 0,5 ч. ложки
Разрыхлитель теста - 1 ч. ложка
Масло растительное - 5 ст. ложек + для смазывания сковороды
Для сметанного крема:
Сметана 20% жирности - 400 г
Пудра сахарная - 50 г
Сахар ванильный - 10 г
Подготовить ингредиенты для приготовления блинчиков на молоке.
В миску разбить яйца, всыпать сахар и соль. Взбить яйца с сахаром и солью в пышную массу. Влить подогретое до тёплого состояния молоко. Размешать. Муку смешать с разрыхлителем. Постепенно всыпая муку, перемешивать жидкое тесто до однородности, чтобы не было комочков. В последнюю очередь влить в блинное тесто растительное масло без запаха. Перемешать. Накрыть миску с тестом крышкой и оставить на 20 минут.
Хорошо разогреть блинную сковороду. При желании смазать сковороду тонким слоем растительного масла. Сделать огонь чуть выше среднего. Наливать тесто в сковороду небольшими порциями и жарить тонкие блины с обеих сторон до золотистого цвета.
Готовые блины складывать стопкой на плоскую тарелку. Из указанного количества ингредиентов получилось 14 тонких блинов диаметром 20 см.
Подготовить ингредиенты для приготовления сметанного крема.
В сметану всыпать сахарную пудру и ванильный сахар. Взбивать сметану с сахарной пудрой при помощи миксера до загустения и увеличения в объеме. Сметанный крем готов.
Края блинов обрезать острым ножом, приложив крышку или тарелку меньшего диаметра. Можно не обрезать, но с ровными краями блинный торт будет выглядеть эстетичней.
Собирать блинный торт лучше всего на плоской поверхности, застелив её пергаментом. На блин выкладывать сметанный крем и накрывать следующим блином.
Каждый третий блин смазывать абрикосовым джемом или густым вареньем. Это придаст торту дополнительный вкусовой оттенок. Таким образом складывать блины друг на друга, перемазывая сметанным кремом и джемом.
Верх и бока торта обмазать кремом. Готовый торт из блинов со сметаной и абрикосовым джемом накрыть (куполообразной крышкой подходящего размера) и убрать в холодильник минимум на 2 часа, чтобы торт хорошо пропитался.
Очень вкусный, мягкий и нежный блинный торт со сметанным кремом готов.
Приятного аппетита!