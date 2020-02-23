Масленица 2020: необычные рецепты блинчиков (Фото)

1 Канапе из блинов, на шпажках Предлагаем вам разнообразить праздничный стол канапе из блинов на шпажках. В рецепте используется творожный сыр и слабосоленая семга. Такая закуска с красной рыбой получается красивой, аппетитной, вкусной. Продукты Семга слабосоленая – 300 г Сыр творожный – 200 г Оливки или маслины – по количеству канапе Яйца куриные – 2 шт. Молоко – 500 мл Мука пшеничная – 1 стакан Масло растительное – 30 мл Сахар – 1 ч. ложка Соль – 1 ч. ложка Семгу можно заменить форелью, кетой. Для приготовления праздничного канапе подготавливаем необходимые ингредиенты по списку. Начнем с замеса блинного теста. Итак, в миску разбиваем пару куриных яиц. Подсыпаем по чайной ложке соли и сахарного песка. Вливаем в миску молоко. Ингредиенты перемешиваем венчиком. В получившуюся смесь подсыпаем небольшими частями пшеничную муку. Замешиваем тесто для блинов на молоке. Тесто должно быть без комочков. В блинное тесто вливаем растительное масло. Еще раз хорошо перемешиваем. Раскаляем сковороду. Выпекаем тонкие блинчики. Берем один блин, смазываем его творожным сыром. На смазанный блин помещаем второй - на него выкладываем тонкие кусочки слабосоленой семги. Так чередуем блины с творожным сыром и красной рыбой. Для канапе достаточно 8 блинчиков. Последний блин оставляем без начинки. Острым ножом, специальной формочкой или пиццерезкой нарезаем получившийся блинный торт на квадратные канапе. На каждое канапе помещаем оливку или маслину на шпажке. Канапе из блинов на шпажке готово! Подаем праздничную закуску на стол.

2 Арабские блинчики с творожным кремом Арабский десерт - маленькие дрожжевые блины с нежным творожным кремом внутри! Очень-очень вкусно и красиво! Готовятся арабские блинчики интересно! Теперь мы точно знаем, чем удивить гостей на Масленицу! Продукты Для теста: Мука - 270 г Крупа манная - 50 г Сахар - 50 г Молоко сухое - 20 г Разрыхлитель - 1 ч. ложка Дрожжи сухие - 1 ч. ложка Соль - 1 щепотка Вода тёплая - 450-600 мл Для начинки: Масло сливочное - 100 г Творог - 125 г Сахарная пудра - 25 г Сгущенное молоко - 25 г Для украшения: Подготавливаем все продукты для блинного теста. Смешиваем все сухие компоненты: муку, манную крупу, сухое молоко, сахар, разрыхлитель, соль и дрожжи. К смеси сухих ингредиентов добавляем большую часть воды (450 мл). Заводим достаточно густое тесто на блины. Даём тесту постоять под плёнкой около 1 часа. После чего в течение минуты хорошо перемешиваем тесто венчиком. Нам нужно, чтобы тесто по консистенции напоминало жидкую сметану. Если надо, добавляем ещё воды. На смазанную маслом сковороду выкладываем небольшие лепёшки диаметром 7-8 см. Обжариваем блины только с одной стороны. Дрожжевые блины получаются пористыми, очень интересными. Готовые блинчики складываем под полотенце - пусть постепенно остывают. Закончили с блинами, займёмся кремом. Все продукты для начинки должны быть комнатной температуры. Готовится всё просто. Творог со сгущёнкой взбиваем погружным блендером до получения однородной массы. Мягкое сливочное масло с сахарной пудрой взбиваем миксером. После чего частями добавляем творожную массу в масляный крем и перемешиваем. Перекладываем крем для начинки в кондитерский мешок. Складываем блинчики пополам и до половины скрепляем края, чтобы получился рожок. Края очень хорошо слипаются. "Рожки" из блинов наполняем кремом. Какие они классные! Сочетание блинов и крема - очень вкусное! По желанию крем можно присыпать молотыми орехами.