Масленица 2020: приметы и традиции праздника

Новости Украины:В 2020-м году Масленица придется на неделю с 24 февраля по 1 марта.

Масленица 2020 празднуется традиционно целую неделю, с наступлением весны: с понедельника по воскресенье. А значит, в этом году Масленица будет праздноваться с 24 февраля по 1 марта.

Одной из главных традиций является традиция съедать первый блин в память об усопших. У детей принято свистеть в свистки в форме птиц, тем самым призывая крылатых побыстрее прилететь обратно.

Также в прежние времена в последний день Масленицы тесть приглашал своего зятя "доесть барана", то есть насладиться мясным перед началом Великого Поста, когда его уже нельзя употреблять.

Приметы на Масленицу 2020

Если накануне Масленицы шел дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз - лето будет не жарким и урожай будет хорошим.

Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйке испечет, то и урожая не будет. А если на Масленицу идет снег - будет урожай гречки.

Если блины получаются красивые и пышные - то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают - к неприятностям.

Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

На Масленицу всегда в старину сооружали качели. Раскачивались на качелях, и кто выше всех взлетал, у той семьи и урожай будет больше других.

В этот праздник также катались на санях - кто дальше всех съедет с горки, у того и лен вырастет самый длинный.

Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.

На Масленицу старое простить - в жизнь новое пустить.

Церковь рассматривает эту неделю как преддверие покаяния и предпразднество воздержания.