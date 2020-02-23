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Масленица 2020: приметы и традиции праздника

Масленица 2020: приметы и традиции праздника
16:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В 2020-м году Масленица придется на неделю с 24 февраля по 1 марта.

Масленица 2020 празднуется традиционно целую неделю, с наступлением весны: с понедельника по воскресенье. А значит, в этом году Масленица будет праздноваться с 24 февраля по 1 марта.

Одной из главных традиций является традиция съедать первый блин в память об усопших. У детей принято свистеть в свистки в форме птиц, тем самым призывая крылатых побыстрее прилететь обратно.

Также в прежние времена в последний день Масленицы тесть приглашал своего зятя "доесть барана", то есть насладиться мясным перед началом Великого Поста, когда его уже нельзя употреблять.

Приметы на Масленицу 2020

  • Если накануне Масленицы шел дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз - лето будет не жарким и урожай будет хорошим.

  • Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйке испечет, то и урожая не будет. А если на Масленицу идет снег - будет урожай гречки.

  • Если блины получаются красивые и пышные - то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают - к неприятностям.

  • Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

  • На Масленицу всегда в старину сооружали качели. Раскачивались на качелях, и кто выше всех взлетал, у той семьи и урожай будет больше других.

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 февраля

  • В этот праздник также катались на санях - кто дальше всех съедет с горки, у того и лен вырастет самый длинный.

  • Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.

  • На Масленицу старое простить - в жизнь новое пустить.

Церковь рассматривает эту неделю как преддверие покаяния и предпразднество воздержания.

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Праздник, Традиции, Приметы, Масленица, Праздники в феврале, Масленица 2020.
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