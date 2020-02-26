Рецепт дня: Банановые блинчики на молоке

Очень вкусные и совсем не жирные банановые блинчики (панкейки).

Сладкие, пышные и ароматные банановые блинчики на завтрак! Что может быть лучше на Масленицу?:)

Ингредиенты

Банан - 1 шт.

Молоко - 400 мл

Яйца - 2 шт.

Сахар - 2 ст. ложки

Соль - 0,5 ч. ложки

Мука - 350 г

Сода - 1 ч. ложка

Лимонная кислота - 0,5 ч. ложки

Масло растительное - 3-4 ст. ложки

Приготовление

1 Очищенный банан измельчаем погружным блендером.

2 В чашку наливаем тёплое молоко, добавляем яйца, соль и сахар. Хорошо перемешиваем.

3 Добавляем банановое пюре. Перемешиваем.

4 Добавляем в муку соду и лимонную кислоту. Просеиваем муку частями к жидкой основе теста и перемешиваем.

5 В тесто добавляем растительное масло. Перемешиваем.

6 Тесто будет довольно густым.

7 Сковороду хорошо разогреваем без масла. Выкладываем тесто на сковороду столовой ложкой. Жарим блинчики на среднем огне.

8 При появлении пузырьков на поверхности, блинчики переворачиваем. С каждой стороны жарим примерно по 2-3 минуты.

Банановые блинчики на молоке получаются совсем не жирными и очень пышными внутри.

Добавляем варенье, мёд или любой сироп - всё, что нравится.

Всем приятного аппетита! И радуйте своих близких вкусными блюдами!