Рецепт дня: Банановые блинчики на молоке

Сладкие, пышные и ароматные банановые блинчики на завтрак! Что может быть лучше на Масленицу?:)
Ингредиенты
Банан - 1 шт.
Молоко - 400 мл
Яйца - 2 шт.
Сахар - 2 ст. ложки
Соль - 0,5 ч. ложки
Мука - 350 г
Сода - 1 ч. ложка
Лимонная кислота - 0,5 ч. ложки
Масло растительное - 3-4 ст. ложки
Приготовление
1 Очищенный банан измельчаем погружным блендером.
2 В чашку наливаем тёплое молоко, добавляем яйца, соль и сахар. Хорошо перемешиваем.
3 Добавляем банановое пюре. Перемешиваем.
4 Добавляем в муку соду и лимонную кислоту. Просеиваем муку частями к жидкой основе теста и перемешиваем.
5 В тесто добавляем растительное масло. Перемешиваем.
6 Тесто будет довольно густым.
7 Сковороду хорошо разогреваем без масла. Выкладываем тесто на сковороду столовой ложкой. Жарим блинчики на среднем огне.
8 При появлении пузырьков на поверхности, блинчики переворачиваем. С каждой стороны жарим примерно по 2-3 минуты.
Банановые блинчики на молоке получаются совсем не жирными и очень пышными внутри.
Добавляем варенье, мёд или любой сироп - всё, что нравится.
Всем приятного аппетита! И радуйте своих близких вкусными блюдами!