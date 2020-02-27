Рецепт дня: Трехслойный лимонник или Лимонный пирог

Лимонник получается сочным, не приторным, не кислым, вкус – просто гармония! Домашняя выпечка с лимоном – это всегда вкусно, но этот рецепт правда особенный.
Ингредиенты
Для теста:
Мука (просеянная) – 450 г
Молоко (тёплое) – 120 мл
Дрожжи сухие – 1 ст. ложка
Сахар – 4 ст. ложки
Масло сливочное – 200 г
Соль – 0,5 ч. ложки
Для начинки (стакан - 250 мл):
Лимоны – 3 шт.
Сахар – 1,5 стакана
Крупа манная – 1 ст. ложка
Для украшения:
Приготовление
1 Готовим опару. В тёплое молоко добавляем сахар и дрожжи, перемешиваем и отставляем.
2 Размягчённое сливочное масло нарезаем кубиками.
3 Добавляем масло в предварительно просеянную муку, всыпаем соль. Перетираем муку с маслом в крошку.
4 Добавляем в мучную крошку опару.
5 Замешиваем тесто.
6 Накрываем тесто пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 40 минут.
7 Готовим начинку. Лимоны помещаем в кипяток на 10 минут.
8 Лимоны нарезаем дольками, извлекаем косточки.
9 Измельчаем лимоны с помощью мясорубки.
10 Добавляем к лимонам сахар и манную крупу, перемешиваем. Не взбивайте блендером - будет очень много сока. По этой же причине мы не готовим начинку заранее, а приступаем к ней, когда тесто уже готово.
11 Духовку включаем для разогрева до 170 градусов. Остывшее тесто обминаем и делим на 3 части. Если ваш пергамент не с силиконовым покрытием, его нужно смазать маслом. Раскатываем часть теста на пергаменте. Выравниваем края, чтобы получился прямоугольник.
12 Пласт теста вместе с пергаментом перекладываем на противень. Выкладываем на тесто половину начинки.
13 Таким же образом раскатываем второй корж. Выкладываем сверху на первый корж и снимаем пергамент.
14 На второй корж выкладываем оставшуюся начинку.
15 Третий корж раскатываем, как второй, и выкладываем сверху. Защипываем края. Верх лимонника протыкаем вилочкой. Отправляем в разогретую духовку примерно на 35-40 минут.
После выпекания обрезаем края, разрезаем лимонник на квадратики и посыпаем сахарной пудрой.
Всем вкусного чаепития с кусочком самого ароматного лимонника!