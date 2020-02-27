Рецепт дня: Трехслойный лимонник или Лимонный пирог

Этот рецепт лимонного пирога – лучший выбор для любителей цитрусовой выпечки.

Лимонник получается сочным, не приторным, не кислым, вкус – просто гармония! Домашняя выпечка с лимоном – это всегда вкусно, но этот рецепт правда особенный.

Ингредиенты

Для теста:

Мука (просеянная) – 450 г

Молоко (тёплое) – 120 мл

Дрожжи сухие – 1 ст. ложка

Сахар – 4 ст. ложки

Масло сливочное – 200 г

Соль – 0,5 ч. ложки

Для начинки (стакан - 250 мл):

Лимоны – 3 шт.

Сахар – 1,5 стакана

Крупа манная – 1 ст. ложка

Для украшения:

Сахарная пудра – по вкусу

Приготовление

1 Готовим опару. В тёплое молоко добавляем сахар и дрожжи, перемешиваем и отставляем.

2 Размягчённое сливочное масло нарезаем кубиками.

3 Добавляем масло в предварительно просеянную муку, всыпаем соль. Перетираем муку с маслом в крошку.

4 Добавляем в мучную крошку опару.

5 Замешиваем тесто.

6 Накрываем тесто пищевой плёнкой и отправляем в холодильник на 40 минут.

7 Готовим начинку. Лимоны помещаем в кипяток на 10 минут.

8 Лимоны нарезаем дольками, извлекаем косточки.

9 Измельчаем лимоны с помощью мясорубки.

10 Добавляем к лимонам сахар и манную крупу, перемешиваем. Не взбивайте блендером - будет очень много сока. По этой же причине мы не готовим начинку заранее, а приступаем к ней, когда тесто уже готово.

11 Духовку включаем для разогрева до 170 градусов. Остывшее тесто обминаем и делим на 3 части. Если ваш пергамент не с силиконовым покрытием, его нужно смазать маслом. Раскатываем часть теста на пергаменте. Выравниваем края, чтобы получился прямоугольник.

12 Пласт теста вместе с пергаментом перекладываем на противень. Выкладываем на тесто половину начинки.

13 Таким же образом раскатываем второй корж. Выкладываем сверху на первый корж и снимаем пергамент.

14 На второй корж выкладываем оставшуюся начинку.

15 Третий корж раскатываем, как второй, и выкладываем сверху. Защипываем края. Верх лимонника протыкаем вилочкой. Отправляем в разогретую духовку примерно на 35-40 минут.

После выпекания обрезаем края, разрезаем лимонник на квадратики и посыпаем сахарной пудрой.

Всем вкусного чаепития с кусочком самого ароматного лимонника!