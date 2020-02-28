Рецепт дня: Разноцветные блинчики (с натуральными красителями)

Яркие блинчики очень нравятся детям! Используем только натуральные красители, без химии, - сок свёклы, моркови и шпината.
Ингредиенты
Молоко - 400 мл
Вода (кипяток) - 400 мл
Яйца - 4 шт.
Масло растительное - 2 ст. ложки + для смазывания сковороды
Мука пшеничная - 320 г
Сахар - 1 ст. ложка
Соль - 1 ч. ложка
Масло сливочное (для смазывания блинов) - по вкусу
Свёкла отварная (небольшая) - 1 шт.
Морковь - 1 шт.
Шпинат - 1 пучок
Приготовление
1 Готовим тесто для блинов. В чашку разбиваем яйца, добавляем соль и сахар. Хорошо перемешиваем.
2 Наливаем молоко, перемешиваем.
3 Просеиваем муку. Перемешиваем тесто венчиком, чтобы не было комочков.
4 Вливаем кипяток и быстро всё перемешиваем.
5 Добавляем растительное масло, перемешиваем. Даём тесту немного постоять, минут 10.
6 Готовим натуральные пищевые красители. Отварную свёклу натираем на терке и отжимаем сок через сито - получаем розовый краситель.
7 Морковь натираем на мелкой терке и отжимаем сок - получаем оранжевый краситель.
8 Для зелёного красителя листья шпината измельчаем в блендере с добавлением воды (3 ст. ложки), можно использовать и погружной блендер.
9 Шпинатный сок отжимаем с помощью сита.
10 Количество красителя будет зависеть от того, какой цвет блинчиков по интенсивности и насыщенности вы хотите получить. У меня каждого красителя по 50 мл. Тесто разделяем на 3 части.
11 В блинное тесто добавляем натуральные красители и хорошо перемешиваем.
12 Сковороду хорошо разогреваем, немного смазываем растительным маслом и далее будем смазывать ещё при необходимости. Наливаем тесто на сковороду и жарим тонкие блины на небольшом огне с 2-х сторон. Вот розовый блинчик.
13 Готовые блинчики смазываем сливочным маслом.
Разноцветные блинчики можно подавать с абсолютно любой начинкой или соусом. Они не имеют выраженного вкуса шпината, свёклы и моркови, получаются очень вкусными и нежными.
Смотрите, какая красота получается! Всё яркое и натуральное!
Всем приятного аппетита! Радуйте своих близких яркими и вкусными блюдами. С Масленицей!