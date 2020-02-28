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Рецепт дня: Разноцветные блинчики (с натуральными красителями)
Рецепт дня: Разноцветные блинчики (с натуральными красителями)

Рецепт дня: Разноцветные блинчики (с натуральными красителями)

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Рецепт дня: Разноцветные блинчики (с натуральными красителями)
05:13 Сегодня Телеграф

Очень вкусные и красивые цветные блины на Масленицу!

Яркие блинчики очень нравятся детям! Используем только натуральные красители, без химии, - сок свёклы, моркови и шпината.

Ингредиенты

  • Молоко - 400 мл

  • Вода (кипяток) - 400 мл

  • Яйца - 4 шт.

  • Масло растительное - 2 ст. ложки + для смазывания сковороды

  • Мука пшеничная - 320 г

  • Сахар - 1 ст. ложка

  • Соль - 1 ч. ложка

  • Масло сливочное (для смазывания блинов) - по вкусу

  • Свёкла отварная (небольшая) - 1 шт.

  • Морковь - 1 шт.

  • Шпинат - 1 пучок

Приготовление

1 Готовим тесто для блинов. В чашку разбиваем яйца, добавляем соль и сахар. Хорошо перемешиваем.

2 Наливаем молоко, перемешиваем.

3 Просеиваем муку. Перемешиваем тесто венчиком, чтобы не было комочков. 

4 Вливаем кипяток и быстро всё перемешиваем.

5 Добавляем растительное масло, перемешиваем. Даём тесту немного постоять, минут 10.

6 Готовим натуральные пищевые красители. Отварную свёклу натираем на терке и отжимаем сок через сито - получаем розовый краситель.

7 Морковь натираем на мелкой терке и отжимаем сок - получаем оранжевый краситель.

8 Для зелёного красителя листья шпината измельчаем в блендере с добавлением воды (3 ст. ложки), можно использовать и погружной блендер.

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9 Шпинатный сок отжимаем с помощью сита.

10 Количество красителя будет зависеть от того, какой цвет блинчиков по интенсивности и насыщенности вы хотите получить. У меня каждого красителя по 50 мл. Тесто разделяем на 3 части.

11 В блинное тесто добавляем натуральные красители и хорошо перемешиваем.

12 Сковороду хорошо разогреваем, немного смазываем растительным маслом и далее будем смазывать ещё при необходимости. Наливаем тесто на сковороду и жарим тонкие блины на небольшом огне с 2-х сторон. Вот розовый блинчик.

13 Готовые блинчики смазываем сливочным маслом.

Разноцветные блинчики можно подавать с абсолютно любой начинкой или соусом. Они не имеют выраженного вкуса шпината, свёклы и моркови, получаются очень вкусными и нежными.

Смотрите, какая красота получается! Всё яркое и натуральное!

Всем приятного аппетита! Радуйте своих близких яркими и вкусными блюдами. С Масленицей!

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Рецепты, Кулинария, Блинчики, Вкусные рецепты, Разноцветные блинчики.
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