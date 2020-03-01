Рецепт дня: Мясные "вафли" из фарша

Мясные котлеты по-необычному - в электровафельнице.

"Вафли" из мясного фарша выглядят очень аппетитно и интересно. Готовятся такие мясные "вафли" гораздо быстрее, а корочка - более хрустящая, чем у традиционных мясных котлет.

Ингредиенты

Говядина или другое мясо (или фарш мясной) - 1 кг

Картофель - 2 шт. (160 г)

Лук репчатый - 1 шт. (70 г)

Яйца - 2 шт.

Сухари панировочные - 100 г

Масло растительное - 1 ст. ложка

Перец чёрный свежемолотый - по вкусу

Соль - по вкусу

Приготовление

1 Приготовим фарш. Мясо пропустим через мелкую решётку электрической мясорубки. Если у вас готовый фарш, то этот этап следует пропустить.

2 Картофель и лук очистим, натрём на крупной тёрке.

3 К фаршу добавим измельчённый картофель и лук. Посолим, добавим свежемолотый перец и перемешаем.

4 Затем вобьём яйца и вновь перемешаем.

5 Добавим к фаршу панировочные сухари.

6 Перемешаем фарш до полной однородности и оставим на 15 минут.

7 Включим вафельницу для разогрева. Устанавливая мощность нагрева, ориентируйтесь на свою модель вафельницы. У меня только один режим мощности. Рабочую поверхность вафельницы можно смазать тонким слоем растительного масла. На каждую ячейку вафельницы выложим примерно по 2 столовых ложки фарша. Закроем вафельницу. У меня ушло 4 минуты на приготовление одной партии румяных мясных "вафель".

Готовые мясные "вафли" из фарша можно подать к столу сразу же.

Приятного аппетита!