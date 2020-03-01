Рецепт дня: Мясные "вафли" из фарша

"Вафли" из мясного фарша выглядят очень аппетитно и интересно. Готовятся такие мясные "вафли" гораздо быстрее, а корочка - более хрустящая, чем у традиционных мясных котлет.
Ингредиенты
Говядина или другое мясо (или фарш мясной) - 1 кг
Картофель - 2 шт. (160 г)
Лук репчатый - 1 шт. (70 г)
Яйца - 2 шт.
Сухари панировочные - 100 г
Масло растительное - 1 ст. ложка
Перец чёрный свежемолотый - по вкусу
Соль - по вкусу
Приготовление
1 Приготовим фарш. Мясо пропустим через мелкую решётку электрической мясорубки. Если у вас готовый фарш, то этот этап следует пропустить.
2 Картофель и лук очистим, натрём на крупной тёрке.
3 К фаршу добавим измельчённый картофель и лук. Посолим, добавим свежемолотый перец и перемешаем.
4 Затем вобьём яйца и вновь перемешаем.
5 Добавим к фаршу панировочные сухари.
6 Перемешаем фарш до полной однородности и оставим на 15 минут.
7 Включим вафельницу для разогрева. Устанавливая мощность нагрева, ориентируйтесь на свою модель вафельницы. У меня только один режим мощности. Рабочую поверхность вафельницы можно смазать тонким слоем растительного масла. На каждую ячейку вафельницы выложим примерно по 2 столовых ложки фарша. Закроем вафельницу. У меня ушло 4 минуты на приготовление одной партии румяных мясных "вафель".
Готовые мясные "вафли" из фарша можно подать к столу сразу же.
Приятного аппетита!