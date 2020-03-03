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Рецепт дня: Яичница с ветчиной в булочках (в духовке)

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Рецепт дня: Яичница с ветчиной в булочках (в духовке)
03:56 Сегодня Телеграф

Такие булочки с начинкой можно подать в качестве оригинального завтрака или взять с собой на работу или пикник в качестве сытного перекуса.

Вкусное, быстрое и простое в приготовлении блюдо, с которым справится даже начинающий кулинар, - аппетитная яичница с ветчиной, запечённая в булочке.

Ингредиенты

  • Булочки для бургеров - 3 шт. (300 г)

  • Яйца - 3 шт.

  • Ветчина (или колбаса) - 200 г

  • Сметана - 2 ст. ложки

  • Горчица - 1 ч. ложка

  • Петрушка свежая - 1-2 веточки

  • Соль - по вкусу

  • Перец чёрный молотый - по вкусу

Приготовление

1 Подготовьте все необходимые ингредиенты. Ветчину можно заменить колбасой, копчёным или варёным мясом. Яичницы в булочках готовятся довольно быстро, поэтому можно сразу включить духовку разогреваться до температуры 180 градусов.

2 Приготовьте соус. Петрушку промойте, обсушите и мелко порубите ножом. В миске соедините петрушку, сметану и горчицу. Посолите и перемешайте.

3 Мы использовали густую и жирную сметану, поэтому и соус у меня получился довольно густым. Горчица придала соусу красивый цвет, который очень сочетается с лёгкими вкраплениями зелени. Такой сметанно-горчичный соус с зеленью можно использовать не только для бутербродов, но и к мясным и рыбным блюдам или даже в качестве заправки для салатов.

4 Ветчину нарежьте небольшими кусочками.

5 Срежьте верхушки булочек.

6 Извлеките мякиш, сохранив корочку толщиной не более 1 сантиметра. Верхушки булочек и хлебный мякиш в этом рецепте нам не понадобятся - из них можно сделать панировочные сухари, добавить их в котлетный фарш или даже сделать хлебные котлетки.

7 Выложите в каждую булочку примерно по 1 ст. ложке соуса и распределите тыльной стороной ложки по внутренней поверхности булок.

8 Внутрь выложите примерно по 2-3 ст. ложки нарезанной колбасы.

9 Вбейте поверх колбасы по одному яйцу. Посолите и поперчите.

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10 Таким образом нафаршируйте все булочки.

11 Булочки выложите на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку. Запекайте яичницу в булочках до желаемой степени готовности желтков. У меня ушло примерно 20-25 минут - за это время яичный белок схватился, а желток остался жидким. Если верх булочек начнёт румяниться слишком сильно, прикройте их кусочком фольги или пергамента.

12 Сытные яичницы в булочках готовы. Яичница с ветчиной в такой оригинальной подаче точно вызовет аппетит!

Яичницу можно дать детям в школу или взять на работу или пикник. Даже после разогревания в микроволновой печи это очень вкусно! Слегка хрустящая булочка и сочная начинка - суперперекус!

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